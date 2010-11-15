ایتام تحت حمایت کمیته امداد گیلان صاحب خانه شدند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: برای ساخت این واحد های مسکونی بیش از یک میلیارد و 332 میلیون ریال هزینه شده است که از این میزان یک میلیارد و 163 میلیون ریال آن را حامیان خیر تامین کرده اند و بقیه از محل اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.

وی عنوان کرد: علاوه برساخت مسکن حامیان خیر، از سال گذشته تاکنون بیش از 325 میلیون ریال برای تعمیر وتکمیل منازل 50 خانواردارای ایتام، لوله کشی گاز و آب منازل آنان هزینه کرده ا ند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: همچنین در این مدت حامیان خیر بیش از 55 میلیون ریال برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز ایتام از قبیل حلب، چوب، درب و پنجره، کابینت و خرید آبگرمکن هزینه کرده اند.

وی پرداخت بیش از148 میلیون ریال برای تامین اجاره، ودیعه مسکن وخرید زمین مزروعی مورد نیاز ایتام را از دیگر اقدامات خداپسندانه حامیان ایتام عنوان کرد و اظهارداشت: در حال حاضر 15 هزار و 510 حامی حمایت از شش هزار و 524 یتیم را بر عهده دارند.

علیمحمدی ادامه داد: در حال حاضر شش هزار و 605 یتیم در گیلان تحت حمایت کمیته امداد هستند که از این تعداد 81 یتیم فاقد حامی هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه کمیته امداد آماده دریافت نذورات خیرین گیلانی در عید سعید قربان است، گفت: خیران گیلانی می توانند نذورات نقدی و یا گوسفند قربانی خود را به دفاتر کمیته امداد و 26 ایستگاه ثابت در میادین اصلی رشت و دیگر شهرستانها تحویل دهند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: همچنین شماره حساب 67/66979189 جام بانک ملت آماده دریافت نذورات نقدی مردم نیکوکار گیلانی است.

وی ادامه داد: پارسال مردم نیکوکار گیلانی بیش از 386 میلیون و 252 هزار ریال برای خرید گوسفند و گوشت قربانی به نیازمندان اهداء کرده ا ند.

علیمحمدی همچنین با بیان اینکه عید قربان از جمله شعائر اسلامی است که باید باشکوه خاص گرامی داشته شود، افزود: هر یک از اعمال در فریضه حج دارای فلسفه بوده و تمامی این اعمال برای رسیدن انسان به ذات مقدس خویش است.

وی در ادامه با اشاره به روز عرفه نیز یادآورشد: روز عرفه روز دعاست و در این روز اقیانوس رحمت خداوند موج می ‌زند.