حوریه عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تا کنون 90 هزار دانش آموز و شهروندان عادی جذب این مدارس شده اند که احتمال می دهیم این آمار طی هفته های جاری تا 120 هزار نفر نیز افزایش یابد.

رئیس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در مدارس قرآنی علاوه بر روخوانی، روانخوانی و تجوید، تصویر گری، قصه گویی و خوشنویسی قرآنی نیز آموزش داده می شود گفت: یک ترم آموزش قرآن 18 جلسه است که سه روز در هفته برگزار می شود.

عقبایی ادامه داد: کلاسهای قرآن در نوبت مخالف مدارس در ساعت دو تا پنج بعد از ظهر برگزار می شود.