700 نفر تحت پوشش انجمن دیابت زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دکتر مجید ولی زاده شامگاه یکشنبه در مراسم روزجهانی دیابت، افزود: سالانه پنج هزار نفر به شمار مبتلایان به بیماری دیابت در استان زنجان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه انجمن حمایت از بیماران دیابتی استان زنجان تلاشهای گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با بیماری دیابت صورت داده است، ادامه داد: در حال حاضر بیش از دو هزار نفر حامی بیماران دیابتی در استان وجود دارند.

ولی زاده بااشاره به اینکه دیابت برزگسالی شایعترین نوع بیماری دیابت است، افزود: این بیماری کم سروصدا افراد را در پربارترین سالهای زندگی درگیر و منجر به پایین آمدن بهره وری آنان و خانواده هایشان می شود.

وی گروه سنی مبتلایان به بیماری دیابت بزرگسالان را 45 تا 60 سال عنوان کرد وافزود: در حال حاضر 220 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا هستند و تا کمتر از 20 سال دیگر این آمار به بیش از 300 میلیون نفر خواهد رسید.

رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی استان زنجان با بیان اینکه هم اکنون سه میلیون نفر از مردم ایران مبتلا به بیماری دیابت هستند، افزود: بیش از نیمی از این افراد از بیماری دیابت خود اطلاع ندارند.

ولی زاده با بیان اینکه زنان به دلیل کم تحرکی و فعالیتهای کم بدنی و رژیم های غذایی نادرست بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند، افزود: عدم کنترل این بیماری منجر به اثرات سویی بر روی چشم ها، کلیه، اعصاب محیطی، عروق، مغز و قلب خواهد شد.

وی، کم اطلاعی و عدم توجه بیماران به تغییر شیوه زندگی به خصوص رژیم غذایی خود را از مهمترین معضل بیماران دیابتی عنوان کرد و گفت: این بی اطلاعی و عدم کنترل بیماری هزینه های سنگینی را به جامعه و افراد بیمار تحمیل می کند.