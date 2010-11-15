جنگل های بومی دومترمکعب در هکتار چوب تولید می کنند

اسدالله کریمی دوست در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالیست که گونه های سریع الرشد غیر بومی سالیانه حدود 25 تا 30 متر مکعب در هکتار تولید دارند و می توانند با کاشت درختان غیر بومی علاوه بر کوتاه کردن دوره بهره برداری درآمد بیشتری را نیز ایجاد کند.

وی اظهار داشت: در این راستا، بیش از پنج هزار هکتار از اراضی استان به کاشت انواع اکالیپتوس اختصاص یافته است.

کریمی دوست افزود: با توجه به دامنه وسیع و برباری برخی از گونه های اکالیپتوس به شرایط نا مناسب اکولولوژیک اهمیت زیادی در حفظ و نگه داری آب و خاک دارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه جنگل کاری با درختان سریع الرشد و چوب ده از اهمیت ویژه ای در تامین نیاز چوبی کشور برخوردار است و یکی از روشهای افزایش تولید چوب و جنگل‌کاری با استفاده از گونه های سریع الرشد غیربومی است، که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان در حال گسترش است.

این پژوهشگر و کارشناس ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در ادامه گفت: اکالیپتوس از درختانی است که قادر است با رشد سریع در مدت کوتاه به میزان قابل توجهی چوب و سایر محصولات فرعی را تولید کند.

وی عنوان کرد: از اکالیپتوس علاوه بر استفاده برای تولید چوب صنعتی ، به خصوص خمیر کاغذ در تولید عسل، مواد دارویی و شیمیایی ( اکالیپتول، سینئول و...) استفاده کرد.