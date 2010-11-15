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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۲

کاشت اکالیپتوس در گلستان؛

جنگل های بومی دومترمکعب در هکتار چوب تولید می کنند

جنگل های بومی دومترمکعب در هکتار چوب تولید می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: پژوهشگر و کارشناس ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: جنگلهای بومی به طور متوسط در حدود دو مترمکعب در هکتار تولید چوب دارند.

اسدالله کریمی دوست در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالیست که گونه های سریع الرشد غیر بومی سالیانه حدود 25 تا 30 متر مکعب در هکتار تولید دارند و می توانند با کاشت درختان غیر بومی علاوه بر کوتاه کردن دوره بهره برداری درآمد بیشتری را نیز ایجاد کند.

وی اظهار داشت: در این راستا، بیش از پنج هزار هکتار از اراضی استان به کاشت انواع اکالیپتوس اختصاص یافته است.

کریمی دوست افزود: با توجه به دامنه وسیع و برباری برخی از گونه های اکالیپتوس به شرایط نا مناسب اکولولوژیک اهمیت زیادی در حفظ و نگه داری آب و خاک دارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه جنگل کاری با درختان سریع الرشد و چوب ده از اهمیت ویژه ای در تامین نیاز چوبی کشور برخوردار است و یکی از روشهای افزایش تولید چوب و جنگل‌کاری با استفاده از گونه های سریع الرشد غیربومی است، که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان در حال گسترش است.

این پژوهشگر و کارشناس ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در ادامه گفت: اکالیپتوس از درختانی است که قادر است با رشد سریع در مدت کوتاه به میزان قابل توجهی چوب و سایر محصولات فرعی را تولید کند.
 
وی عنوان کرد: از اکالیپتوس علاوه بر استفاده برای تولید چوب صنعتی ، به خصوص خمیر کاغذ در تولید عسل، مواد دارویی و شیمیایی ( اکالیپتول، سینئول و...) استفاده کرد.
 
کریمی دوست یادآورشد: اگرچه در ابتدا این درختان برای گسترش فضاهای سبز استفاده می شد اما با توجه به نیاز کارخانجات صنایع چوب برای تامین مواد اولیه در سال 1379 برنامه های زراعت چوب با گونه های اکالیپتوس توسط بخش خصوصی گسترش یافته است.
کد مطلب 1192018

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