لازمه ایجاد تحول در تمام زمینه ها آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان خراسان شمالی، تحول در اشتغال و سرمایه گذاری استان را ضروری خواند و تصریح کرد: لازمه ایجاد تحول، برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان بانکها، دستگاه های اجرایی استان، افراد در حال کسب و کار، مردم، دهیاران و بخشداران است تا بتوانیم اشتغال استان را در کنترل داشته باشیم.

شفقت آمار اشتغال ایجادشده در استان را 10 درصد بیش از توافقهای صورت گرفته دستگاههای اجرایی استان اعلام کرد و افزود: ظرفیت استان بیش از اینهاست و باید به آمار 18هزار و هشت فرصت شغلی پیش بینی شده توسط این کارگروه برسیم.



وی با اشاره به دور سوم سفر ریاست جمهوری میزان طرحهای اختصاص یافته به اشتغال و سرمایه گذاری استان را بیش از 50 طرح اعلام کرد و تاکیدکرد: باید اشتغال استان را به سمت تولید و کار آفرینی ببریم.

وی اداره کل فنی و حرفه ای استان را موظف کرد دوره آموزشی چرخه اقتصادی و توجیه طرحها به صورت رایگان برگزار کند.



در این جلسه مدیر کل کار امور اجتماعی استان نیز گفت: مصوبات هیئت دولت در دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری در خصوص ایجاد طرحهای خود اشتغالی در استان اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان بوده است که امیدواریم با اجرایی کردن مصوبات در دور سوم سفرها در راستای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری، توانمندیها و ظرفیتهای استان را شناسایی کنیم.

قهرمان طاهری تصریح کرد: پیش بینی های صورت گرفته در خصوص ایجاد اشتغال در سطح استان 18 هزار و هشت فرصت شغلی بوده است که تاکنون 11 هزار و 310 فرصت شغلی در سطح استان ایجاد شده است که در مجموع 62 درصد از پیش بینی های صورت گرفته تحقق پیدا کرده است.



رئیس سازمان کار استان خراسن شمالی همچنین از تحقق از100 درصدی طرحهای اشتغالی پیش بینی شده توسط سازمان های حمل ونقل وپایانه ها، صندوق مهر امام رضا(ع)، آموزش فنی وحرفه ای ، شرکتهای آب وفاضلاب، گاز، بازرگانی و دانشکده علوم پزشکی استان خبر داد و افزود: سازمان صنایع و معادن و جهاد کشاورزی استان با آمار کمتر از 20 درصد تحقق کمترین رشد در ایجاد فرصتهای شغلی توافق شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری داشته اند.



وی همچنین به تفکیک فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح شهرستانهای استان پرداخت وگفت: شهرستانهای بجنورد، جاجرم و فاروج به ترتیب بیشترین آمار ایجاد فرصت شغلی را داشته اند.