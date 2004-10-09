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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۸:۲۵

استاد فلسفه دانشگاه كلرادو : بحث ولايت براي دانشجويان آمريكايي جذابيت فراواني دارد

استاد فلسفه دانشگاه كلرادو : بحث ولايت براي دانشجويان آمريكايي جذابيت فراواني دارد

استاد فلسفه دانشگاه كلرادو ي آمريكا در سخنراني خود در دانشگاه مفيد به جاذبه‌هاي تشيع در آمريكا پرداخت و اسلام را دين آزادي عنوان كرد.

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، دكتر ادريس السماوي اسلام را دين پر جاذبه و رهايي‌بخش معرفي كرد و گفت : اسلام راهي براي آزادي و رهايي انسان‌‌ها است و ما بايد اسلام را به عنوان يك جهان‌بيني قوي و روش عملي براي زندگي انسان‌ها معرفي كنيم.

استاد دانشگاه كلرادو آمريكا با اشاره به جاذبه ولايت در تشيع آن را راهي براي معرفي اسلام و تشيع بيان كرد و گفت : من براي عرضه اسلام در دانشگاه‌هاي امريكا با مفهوم ولايت خدا و ائمه (ع ) بحث‌هايم را شروع مي‌كنم و به نظر من كل جهان هستي با در نظرگرفتن مفهوم ولايت تعريف مي‌شود و در ضمن بايد بگويم جاذبه ولايت براي دانشجويان امريكايي بسيار زياد است.

دكتر ادريس السماوي حميد كه در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه مفيد سخن مي‌گفت، در پاسخ به سؤالي كه چه زماني به مكتب تشيع تشرف يافته‌ايد گفت : شيعه يك وضعيت نيست كه بتوان يك دفعه به آن دست يافت بلكه فرآيندي است كه به مرور زمان و با مطالعه و افزايش معرف قابل دسترسي است.

وي در ادامه افزود: در كودكي با شنيدن نام اميرالمؤمنين (ع ) شور و شعفي در من به وجود مي‌آمد و اين علاقه با خواندن نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديه در وجودم افزوده شد.

مدير مسئول نشريه بين‌المللي مطالعات شيعي از وضعيت نشريات اسلامي در امريكا ابراز نگراني كرد و گفت : مجلات و روزنامه‌هاي يهودي‌ توسط خود يهودي‌ها انتشار مي‌يابد و نشريات اسلامي نيز توسط يهودي‌ها منتشر مي‌شود كه اين يك زنگ خطري براي اسلام است و من از روحانيون معظم مي‌خواهم تا با ارسال مقالات خود مرا در به ثمر رساندن تنها نشريه شيعي در امريكا ياري رسانند.

 

کد مطلب 119202

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