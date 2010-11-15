ترمیم کابینه فرانسه؛ تلاش سارکوزی برای فرار از شکست در انتخابات 2012

فرانسه در ماه جاری شاهد ناآرامی و خشونت به دلیل افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال بود و همین موضوع باعث افزایش نارضایتی از رئیس جمهوری شد، "نیکلا سارکوزی" در نهایت تصمیم به تشکیل دولت جدید گرفت تا از این طریق شانس خود را برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری افزایش دهد.

در این بین درحالی که بسیاری از فرانسوی ها با تظاهرات در خیابانها انزجار خود را از سیاست های داخلی سارکوزی اعلام کردند، دادگاه قانون اساسی با رد درخواست مخالفان دولت برای بازنگری قانون افزایش سن بازنشستگی، این قانون را تایید کرد.

سوسیالیست های مخالف دولت پیشتر با ارائه شکایتی به دادگاه قانون اساسی بندهای قانون افزایش سن بازنشستگی را مغایر با اصول برابری در قانون اساسی فرانسه دانسته و خواستار لغو این قانون شده بودند.

مخالفان، دولت سارکوزی را به اعمال تبعیض علیه کارگران با اجرای قانون جدید بازنشستگی و زیر پاگذاشتن بندهایی از قانون اساسی متهم کرده بودند، اما دادگاه قانون اساسی هر دو این اتهامات را رد کرد. با این حال بخشهایی از قانون بازنشستگی جدید که در آن به مسائل درمان کارگران اشاره شده از سوی این دادگاه بی ارتباط با روح این قانون دانسته و حذف شد.

در این بین درحالی که فضای کشور فرانسه بسیار متشنج بود و فرانسوی ها از سیاست های سارکوزی به ستوه آمده بودند، رئیس جمهوری از تغییر اعضای کابینه خود خبر داد. در همین حال "فرانسوا فیون" نخست وزیر به همراه وزرای کابینه اش روز شنبه کناره گیری کرد که استعفای وی راه را برای تشکیل دولت جدید در فرانسه هموار کرد.

هرچند رئیس جمهوری فرانسه تاریخ دقیق معرفی اعضای کابینه جدید را اعلام نکرده، پیش بینی می شود که این لیست امروز یکشنبه یا فردا دوشنبه اعلام شود.

همچنین رسانه های غربی همواره گزارش می دهند که فرانسوا فیون بار دیگر مامور تشکیل کابینه جدید فرانسه خواهد بود و در این میان گزارش هایی مبنی بر روی کار آمدن برخی از شخصیت های سیاسی سابق و مهره های با سابقه وجود دارد که از آن جمله می توان به بازگشت "آلن ژوپه" نخست وزیر سابق بر مسند قدرت اشاره کرد که این موضوع نشان دهنده این حقیقت است که سارکوزی با استفاده از شخصیت های شناخته شده درصدد احیای موقعیت متزلزل خود است.

در همین حال رسانه های فرانسه گزارش دادند که سارکوزی پس از بازگشت از نشست گروه 20 در سئول با فرانسوا فیون درباره وزرای جدید مشورت کرد.

همچنین "ژاپن پی یر رافارن" نخست وزیر سابق فرانسه روز شنبه در گفتگو با روزنامه لوموند اعلام کرد: در صورتی که سارکوزی خواهان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 است، باید "خط مشی جدیدی" را با رهبری فرد دیگر اتخاذ کند.

وی همچنین عملکرد فیون را محافظه کارانه خوانده است که برای اداره امور سیاسی گزینه مناسبی نیست. این درحالیست که فیون در مقایسه با دیگر نامزدها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

رسانه های غربی نیز اعلام کردند که آلن ژوپه پست وزارت دفاع را در دست می گیرد و "برنار کوشنر" وزیر خارجه و "میشل الیوت ماری" وزیر دادگستری فرانسه دیگر در عرصه سیاسی کشور حضور نخواهند داشت که این موضوع به معنی تصمیم جدی سارکوزی برای ایجاد تغییر در سیاست خارجی و مسئله عدالت اجتماعی در فرانسه است.