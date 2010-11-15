جزئیات دیدار سیاسیون با احمدی نژاد/ اسلام منهای ‏روحانیت طب بدون طبیب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در جمع اصولگرایان استان خراسان رضوی به ‏بیان مطالبی در خصوص دیدار شخصیت های اصولگرا با رئیس جمهوری پرداخت.

حبیب الله عسگر اولادی در این کانون که در دفتر حزب مؤتلفه اسلامی ‏استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد اظهار داشت:‏ حدود دو ماه پیش بنده با آقای حبیبی به عنوان نمایندگان جبهه پیروان خط امام و رهبری به دفتر رئیس جمهوری ‏دعوت شدیم و با ایشان ملاقاتی را انجام دادیم که قرار بود اعضاء جبهه خط امام و رهبری هم باشند. آقای حبیبی ‏در آن جلسه مطالبی را مطرح کردند و از رئیس جمهور تقدیر کردند که در دوره هشتم انتخابات مجلس شورای ‏اسلامی کار خوبی را در جهت وحدت انجام دادند. ‏

وی افزود: آقای حبیبی این مسئله را مطرح کردند که نتیجه جلسات وحدت اصولگرایان، تشکیل جبهه ‏متحد اصولگرایی شد و نتیجه آن این شد که اکثریت مجلس هشتم اصولگرا شدند.‏

عسگراولادی بیان داشت: من نیز به آقای احمدی نژاد گفتم که کار شما در وحدت اصولگرایان در دوره قبلی ‏انتخابات مجلس کارشجاعانه ای بود، آقای احمدی نژاد گفتند من وحدت اصولگرایان را کار خوبی می دانم و قرار ‏شد در اولین فرصت جلسه ای پنج نفره از اعضاء جبهه پیروان خط امام و رهبری به دیدار ایشان برویم.‏

وی ادامه داد: پس از مدتی آقای احمدی نژاد در تماسی با من قرار جلسه ای 30 نفره از شخصیتهای اصولگرا را ‏مطرح کردند و این جلسه با حدود 24 نفر تشکیل شد. در آن جلسه از آقای احمدی نژاد خواستم انگیزه دعوت را ‏خود ایشان بگویند. ‏

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: جلسه حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید و بحث های ‏بسیار زیاد و صریحی مطرح شد و آقای احمدی نژاد نیز با چهره ای شاد و فعال به همه انتقاداتی که به ایشان وارد ‏شد جلسه را ختم کردند و از انتقادات ناراحت نشدند. ‏

وی افزود: در این جلسه در خصوص محوریت جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه ‏قم) مطالب بسیار خوبی مطرح شد که من به آقای احمدی نژاد گفتم نمی توان این مطالب را به یک جلسه اکتفا کرد ‏و با این فراوانی شخصیتها جلسات باید ادامه پیدا کند. آقای احمدی نژاد نیز استقبال کرد و قرار شد آقایان ‏حدادعادل، دکتر ولایتی و من جلسات را ادامه دهیم.‏

عسگر اولادی اظهار داشت: خوشبختانه جامعتین با مذاکرات مقدماتی هیئت هایی را برای وحدت اصولگرایان ‏انجام داده و همچنین از جبهه پیروان خط امام رهبری نمایندگانی در این جلسات مشترک حضور دارند.‏

وی ادامه داد: در تهران جلسات با مدیریت آیت الله مهدوی کنی و در قم با مدیریت آیت الله یزدی در خصوص ‏وحدت اصولگرایان برگزار می شود و مسائلی در خصوص وحدت اصولگرایان و اتاق فکری در این زمینه ‏تشکیل شده است.‏

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مطرح کرد که پس از سفر مقام معظم رهبری به قم تشکیل هئیت ‏هایی از جامعتین اولین عکس العمل برای وحدت ملّی است.‏

عسگراولادی همچنین در این کانون در خصوص دیدار با احمدی نژاد و آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: در ‏دیدار با آقای احمدی نژاد خواستار باز تعریف اصولگرایی شدم و به ایشان گفتم که آقای احمدی نژاد در یک سمت ‏اصولگرایی و آیت الله رفسنجانی نیز در طرف دیگر اصولگرایی است. راه درست شاخص مقام معظم رهبری ‏درباره اصولگرایی است.‏

وی افزود: در جلسه ای که با آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم همان نقدهایی که به آقای احمدی نژاد گفته بودم را ‏بیان کردم.‏

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: 4 اصل اسلام، نظام جمهوری اسلامی، امامت و ولایت فقیه ‏چهار معیار اصولگرایی است و در استفتایی از مقام معظم رهبری در خصوص ویژگیهای اصولگرایی سوال ‏کرده بودند که معظم له فرمودند: هر کسی حکم حکومتی ولی فقیه را قبول داشته باشد اصولگرا است.‏

عسگراولادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اسلام منهای روحانیت اظهار داشت:‏ اسلام منهای روحانیت و اسلام منهای سیاست دو روی یک سکه بی اعتقادی به نظام الهی در حکومت است و ‏برای بی دین کردن نظام است، امام خمینی (ره) نیز تعبیر جالبی درباره این مسئله داشتند که اسلام منهای ‏روحانیت مثل طب بدون طبیب است. ‏

وی با اشاره به خواص مردود در فتنه سال گذشته خاطرنشان کرد: خواصی که حکم حکومتی را قبول نکردند ‏مردود شدند، وقتی حکم حکومتی مقام معظم رهبری سلامت انتخابات بود آنهایی که قبول نکردند مردود هستند.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز تصریح کرد: آیت الله ‏هاشمی رفسنجانی یک مجتهد سیاسی است و در طول زندگی خود در زمان امام (ره) و در حال حاضر همواره تابع ‏ولی فقیه است.

وی افزود: در قضیه وقف دانشگاه آزاد پس از اعلام نظر مقام معظم رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام ‏کردند که من نظر رهبر معظم انقلاب را در دانشگاه آزاد می پذیرم.

عسگراولادی اظهار داشت: برخی سخت گیری هایی در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام می دهند می ‏خواهند ایشان را شهروندی بی شناسنامه کنند که نباید اینطور باشد. آیت الله هاشمی رفسنجانی یک شهروند با ‏شناسنامه کامل است و در زمانی که مقام معظم رهبری حکمی داشته باشند ایشان تسلیم هستند.