جزئیات دیدار سیاسیون با احمدی نژاد/ اسلام منهای ‏روحانیت طب بدون طبیب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در جمع اصولگرایان استان خراسان رضوی به بیان مطالبی در خصوص دیدار شخصیت های اصولگرا با رئیس جمهوری پرداخت.
حبیب الله عسگر اولادی در این کانون که در دفتر حزب مؤتلفه اسلامی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد اظهار داشت: حدود دو ماه پیش بنده با آقای حبیبی به عنوان نمایندگان جبهه پیروان خط امام و رهبری به دفتر رئیس جمهوری دعوت شدیم و با ایشان ملاقاتی را انجام دادیم که قرار بود اعضاء جبهه خط امام و رهبری هم باشند. آقای حبیبی در آن جلسه مطالبی را مطرح کردند و از رئیس جمهور تقدیر کردند که در دوره هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی کار خوبی را در جهت وحدت انجام دادند.
وی افزود: آقای حبیبی این مسئله را مطرح کردند که نتیجه جلسات وحدت اصولگرایان، تشکیل جبهه متحد اصولگرایی شد و نتیجه آن این شد که اکثریت مجلس هشتم اصولگرا شدند.
عسگراولادی بیان داشت: من نیز به آقای احمدی نژاد گفتم که کار شما در وحدت اصولگرایان در دوره قبلی انتخابات مجلس کارشجاعانه ای بود، آقای احمدی نژاد گفتند من وحدت اصولگرایان را کار خوبی می دانم و قرار شد در اولین فرصت جلسه ای پنج نفره از اعضاء جبهه پیروان خط امام و رهبری به دیدار ایشان برویم.
وی ادامه داد: پس از مدتی آقای احمدی نژاد در تماسی با من قرار جلسه ای 30 نفره از شخصیتهای اصولگرا را مطرح کردند و این جلسه با حدود 24 نفر تشکیل شد. در آن جلسه از آقای احمدی نژاد خواستم انگیزه دعوت را خود ایشان بگویند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: جلسه حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید و بحث های بسیار زیاد و صریحی مطرح شد و آقای احمدی نژاد نیز با چهره ای شاد و فعال به همه انتقاداتی که به ایشان وارد شد جلسه را ختم کردند و از انتقادات ناراحت نشدند.
وی افزود: در این جلسه در خصوص محوریت جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) مطالب بسیار خوبی مطرح شد که من به آقای احمدی نژاد گفتم نمی توان این مطالب را به یک جلسه اکتفا کرد و با این فراوانی شخصیتها جلسات باید ادامه پیدا کند. آقای احمدی نژاد نیز استقبال کرد و قرار شد آقایان حدادعادل، دکتر ولایتی و من جلسات را ادامه دهیم.
عسگر اولادی اظهار داشت: خوشبختانه جامعتین با مذاکرات مقدماتی هیئت هایی را برای وحدت اصولگرایان انجام داده و همچنین از جبهه پیروان خط امام رهبری نمایندگانی در این جلسات مشترک حضور دارند.
وی ادامه داد: در تهران جلسات با مدیریت آیت الله مهدوی کنی و در قم با مدیریت آیت الله یزدی در خصوص وحدت اصولگرایان برگزار می شود و مسائلی در خصوص وحدت اصولگرایان و اتاق فکری در این زمینه تشکیل شده است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مطرح کرد که پس از سفر مقام معظم رهبری به قم تشکیل هئیت هایی از جامعتین اولین عکس العمل برای وحدت ملّی است.
عسگراولادی همچنین در این کانون در خصوص دیدار با احمدی نژاد و آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: در دیدار با آقای احمدی نژاد خواستار باز تعریف اصولگرایی شدم و به ایشان گفتم که آقای احمدی نژاد در یک سمت اصولگرایی و آیت الله رفسنجانی نیز در طرف دیگر اصولگرایی است. راه درست شاخص مقام معظم رهبری درباره اصولگرایی است.
وی افزود: در جلسه ای که با آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم همان نقدهایی که به آقای احمدی نژاد گفته بودم را بیان کردم.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: 4 اصل اسلام، نظام جمهوری اسلامی، امامت و ولایت فقیه چهار معیار اصولگرایی است و در استفتایی از مقام معظم رهبری در خصوص ویژگیهای اصولگرایی سوال کرده بودند که معظم له فرمودند: هر کسی حکم حکومتی ولی فقیه را قبول داشته باشد اصولگرا است.
عسگراولادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اسلام منهای روحانیت اظهار داشت: اسلام منهای روحانیت و اسلام منهای سیاست دو روی یک سکه بی اعتقادی به نظام الهی در حکومت است و برای بی دین کردن نظام است، امام خمینی (ره) نیز تعبیر جالبی درباره این مسئله داشتند که اسلام منهای روحانیت مثل طب بدون طبیب است.
وی با اشاره به خواص مردود در فتنه سال گذشته خاطرنشان کرد: خواصی که حکم حکومتی را قبول نکردند مردود شدند، وقتی حکم حکومتی مقام معظم رهبری سلامت انتخابات بود آنهایی که قبول نکردند مردود هستند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی یک مجتهد سیاسی است و در طول زندگی خود در زمان امام (ره) و در حال حاضر همواره تابع ولی فقیه است.
وی افزود: در قضیه وقف دانشگاه آزاد پس از اعلام نظر مقام معظم رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کردند که من نظر رهبر معظم انقلاب را در دانشگاه آزاد می پذیرم.
عسگراولادی اظهار داشت: برخی سخت گیری هایی در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام می دهند می خواهند ایشان را شهروندی بی شناسنامه کنند که نباید اینطور باشد. آیت الله هاشمی رفسنجانی یک شهروند با شناسنامه کامل است و در زمانی که مقام معظم رهبری حکمی داشته باشند ایشان تسلیم هستند.
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