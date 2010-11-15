هفت مرکز پیوند کلیه در استان زنجان فعال است

محمد رضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان درصد سنی بیماران دیالیزی و پیوند کلیه را در مردان 52 درصد و در زنان 48 درصد اعلام کرد و افزود: بیشترین علت ورودی این افراد به این بیماری، فشار خون بالا و بیماران دیابتی عفونتهای درمان نشده است.



وی به استقرار دفاتر انجمن در شهرستانها اشاره کرد و گفت: در همین راستا، مرکز درمانی نیز در محل مذکور طی سال های آتی راه اندازی می شود و بدین ترتیب، ارائه خدمات درمانی پاراکلینیک به همه شهرستان ها محقق خواهد شد.

طهماسبی تعداد بیماران کلیوی تحت پوشش این انجمن را 900 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 230 بیمار دیالیزی، 380 بیمار نیازمند پیوند کلیه و بقیه نارسایی کلیوی داشته و تحت مراقبتهای پیشگیری قرار دارند تا به مرحله دیالیز نرسند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان افزود: سال گذشته با استفاده از کمکهای مردمی، 23 بیمار تحت عمل پیوند کلیه از مرگ مغزی قرار گرفتند که این آمار رو به افزایش بوده و در سه ماهه نخست امسال پنج نفر از 10 نفری که پیوند کلیه انجام داده اند از بیماران مرگ مغزی بوده است.

طهماسبی افزود: تنها راه اساسی و قطعی درمان بیماران کلیوی، پیوند کلیه است که 12 میلیون تومان هزینه دارد که هزینه بالایی است بنابراین کمکهای مردمی در تأمین هزینه های جراحی و داروی این دسته از بیماران بسیار کارگشاست.