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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

میراسماعیلی هفتم شد/ شانس مدال طلای جودو به نزدیکی سکو هم نرسید!

میراسماعیلی هفتم شد/ شانس مدال طلای جودو به نزدیکی سکو هم نرسید!

سرگروه تیم ملی جودو با شکست مقابل جودوکار کره شمالی عنوان هفتم شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، آرش میراسماعیلی که صبح امروز دوشنبه با برتری مقابل جودوکارانی از کویت و چین به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جودوی بازیهای آسیایی صعود کرده بود، در دیدار برابر"کیم جون جین" نفر چهارم رنکینگ جهانی و دارنده مدال طلای سال 2008 آسیا بازنده تاتامی را ترک کرد.

سرگروه تیم ملی جودو ایران به گروه بازنده‌ها رفت و در این مرحله مقابل جودوکاری از کره شمالی یک مبارزه پر افت و خیز را به نمایش گذاشت و درحالی که با امتیاز وازاری و یوکو ازحریف خود پیش بود روی اجرای فن حریف غافلگیر شد و با ضربه فنی بازنده تاتامی را ترک کرد.
 
آرش میراسماعیلی که یکی از شانس های جودو و کاروان ایران برای کسب مدال طلا بود با این شکست در رده هفتم ایستاد تا روند ناکامی های جودو ادامه داشته باشد. 
کد مطلب 1192027

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