میراسماعیلی هفتم شد/ شانس مدال طلای جودو به نزدیکی سکو هم نرسید!

به گزارش خبرنگارمهر، آرش میراسماعیلی که صبح امروز دوشنبه با برتری مقابل جودوکارانی از کویت و چین به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جودوی بازیهای آسیایی صعود کرده بود، در دیدار برابر"کیم جون جین" نفر چهارم رنکینگ جهانی و دارنده مدال طلای سال 2008 آسیا بازنده تاتامی را ترک کرد.

سرگروه تیم ملی جودو ایران به گروه بازنده‌ها رفت و در این مرحله مقابل جودوکاری از کره شمالی یک مبارزه پر افت و خیز را به نمایش گذاشت و درحالی که با امتیاز وازاری و یوکو ازحریف خود پیش بود روی اجرای فن حریف غافلگیر شد و با ضربه فنی بازنده تاتامی را ترک کرد.