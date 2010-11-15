40 درصد شبکه های توزیع آب گلستان نیازمند نوسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرهاد طهماسبی صبح دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان آبفای مازندران در گلستان افزود: در سالهای 86 تاکنون 171 کیلومتر از شبکه توزیع آب در استان اصلاح شده است.

وی اظهار داشت: حجم بالای هدر رفت آب درشبکه های فرسوده، مطالعات نشت یابی و اجرای آن برای شهرهای گالیکش درسال 81 و آق قلا درسال 86 با همکاری مشاور انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: با انجام این عملیات بیش از 15مورد نشت با دبی نشت بالای دو لیتر در ثانیه در شبکه دو شهر شناسایی و رفع شدکه با این اقدام ازهدر رفت بیش از 200 هزار مترمکعب آب در سال در شبکه توزیع جلوگیری شد.



وی افزود: درسال 89 شبکه توزیع شهرکردکوی بعنوان پایلوت نشت یابی توسط مشاور قرار گرفت که در شش ماهه اول سال سه مورد نشت با دبی حداقل سه لیتر در ثانیه رفع شد.



طهماسبی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی هدر رفت آب، انشعابات فرسوده و غیراستاندارد مشترکان در سطح شبکه توزیع آب است که هرساله مقدار قابل توجهی از بودجه شرکت را برای نوسازی و تعویض به خود اختصاص می دهد.



به گفته وی، تعویض کنتورهای خراب مشترکان، شناسائی و تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز، فشارسنجی و تهیه نقشه های همفشار شبکه توزیع، استقرار سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS، نصب کنتورهای دقیق مغناطیسی والتراسونیک درخروجی مخازن ذخیره، نصب شیرفشارشکن، استقرارسیستم تله متری درشهرمرکزی، از دیگر اقدامات مهم شرکت در دو سال گذشته است.