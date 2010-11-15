132 مدرسه در کردستان تخریب و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی شیرزادی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای اجرایی شدن طرح مقاوم سازی مدارس در استان کردستان تاکنون 132 مدرسه به صورت کامل تخریب و بازسازی شده است و این طرح در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: با تخریب و بازسازی مجدد این 132 پروژه در استان کردستان 730 کلاس درس با بیش از 85 هزار مترمربع فضای آموزشی با تجهیزات جدید در اختیار دانش آموزان استان کردستان قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان بیان داشت: طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده در استان کردستان همچنان ادامه دارد که در این راستا از مشارکت خیرین مدرسه ساز و همکاری سایر دستگاه های دولتی نیز برای تسریع در اجرایی کردن این مهم استفاده شده است.

شیرزادی افزود: در طول سه سال گذشته و با استفاده از مشارکتهای مردمی 11 پروژه آموزشی با بیش از 31 کلاس درس و دو هزار و 700 مترمربع فضای آموزشی تخریب و مجدد بازسازی شده اند که تمام این پروژه ها در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه های اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان در سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جاری 30 پروژه در دست اجراست و 79 پروژه نیمه تمام سالهای گذشته نیز با افزایش اعتبارات نوسازی مدارس کردستان به بهره برداری خواهند رسید.

در ادامه این جلسه در خصوص توزیع سرانه دانش آموزان کردستان بر اساس محرومیت هر منطقه و شهرستان بحث و بررسی شد که ادامه این مهم به جلسه آینده شورای آموزش و پرورش استان موکول شد.