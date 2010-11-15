حقوق بشر میدان سوء استفاده سیاسی غربیها نشود

به گزارش خبرگزاری، محمدجواد لاریجانی در بدو ورود به نیویورک برای شرکت در شصت و پنجمین اجلاس عمومی سازمان ملل، مطرح کردن پیش نویس قطعنامه علیه کشورمان از سوی کشورهای غربی را اقدامی اساسا غیر حقوقی و فاقد وجاهت دانست.

بر اساس این گزارش، درحالیکه اجلاس شصت و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوایل ماه جاری در نیویورک آغاز به کار کرده و قطعنامه های دیگری را نیز در دستور کار قرار دارد، کشورهای غربی پیش نویس قطعنامه ای را تحت عنوان موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح کرده اند که سوء استفاده سیاسی از آن کاملا آشکار است.

به گفته لاریجانی با توجه به تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به جای کمیسیون حقوق بشر سابق و تعریف ساز و کار نظارت دوره ای جهانی موسوم به UPR بروضعیت حقوق بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل این اقدام کشورهای غربی را سوء استفاده سیاسی و به منظور انحراف تعامل و همکاری سازنده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دانست چرا که کشورمان در بهمن ماه سال گذشته با تعاملی سازنده با شورای حقوق بشر توانست در خردادماه با موفقیت، گزارش خود را با اجماع به تصویب برساند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: این موضع گیریها علیه ایران در حالی است که مدعیان دفاع از حقوق بشر امروز بیش از هرزمان دیگری در برابر ملت های خود و مردم جهان رسوا شده اند چرا که هریک از آنها خود دارای کارنامه ای بسیار ننگین از موارد نقض اشکار نسبت به حقوق شهروندان خود و سایر کشورهای دنیا هستند.

لاریجانی با اشاره به اینکه این اقدام کشورهای غربی نوعی زیر سوال بردن جایگاه شورای حقوق بشر محسوب می شود افزود: امروز جوامع غربی مملو از تبعیض، اسلام هراسی و مجازاتها و دستگیریهای غیرقانونی و بازجویی های همراه با شکنجه هستند که همه را به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم سرپوش می گذارند.

لاریجانی با تاکید براینکه مردم دنیاحق دارند سوال کنند که این مدعیان دفاع از حقوق بشر چه صلاحیتی برای این امر دارند گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که حقوق بشر یک مسئله ای است کاملا فرهنگی و همه کشورهای دنیا با فرهنگهای مختلف خود باید در این فرایند حضور فعال داشته باشند و از آنجا که مسلمانان از جمعیت بالایی برخورداند باید فرهنگ اصیل و عمیق اسلامی در این زمینه نقش افرینی جدی داشته باشد.

مشاورارشد امور بین الملل ریاست قوه قضائیه با اشاره به اینکه حقوق بشر و نهادهای مربوط به آن نباید به میدانی برای سوء استفاده سیاسی و تحمیل و فشار بر کشورهای دیگر از سوی غربیها تبدیل شود گفت: کشورهای غربی نسبت به یک روند عادلانه و بدون تبعیض در رسیدگی به کارنامه حقوق بشر کشورها موضع بسیار منفی دارند و این ناشی از خود محوری و خود بزرگ بینی برخی از این کشورها و نگاه تحقیر آمیزشان به دیگران است.

به گزارش مهر، بامداد امروز هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی دبیر ستادحقوق بشر و مشاور ارشد امور بین الملل ریاست قوه قضائیه به منظور دفاع از مواضع اصولی خود در برابر بانیان پیش نویس قطعنامه پیشنهادی از سوی کشورهای غربی وارد نیویورک شد.