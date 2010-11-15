کنفرانس بین المللی گیاه، آب و خاک در کرمان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دبیر نخستین کنفرانس بین المللی گیاه، آب و خاک شب یکشنبه در حاشیه برگزاری این کنفرانس در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ‌این کنفرانس با حضور کارشناسان داخلی و همچنین کارشناسانی از کانادا، هلند و هند هم اکنون در مرکز بین المللی علوم پیشرفته ماهان در حال برگزاری است.

محمد بختیاری گفت:‌ هدف از این کنفرانس بررسی تغییرات اخیر اقلیمی و زیست محیطی جهان است که نقش تعیین کننده در برنامه ریزی های جوامع دارد.

وی تصریح کرد: ‌این تحقیقات در توسعه پایدار به خصوص در بخش کشاورزی کمک موثری خواهد کرد.

وی ادامه داد:‌ 320 مقاله از سراسر جهان برای شرکت در این کنفرانس ارسال شد که پس از داوری 265 خلاصه مقاله به بخش پایانی راه یافت و در مدت برپایی کنفرانس ارائه می شود.

بختیاری افزود: ‌این کنفرانس به مدت دو روز در پردیس ماهان در حال برگزاری است.