غلامعلی فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: روز جمعه (21 آبان) سرایدار منزل مشترک خانم طاهره صفارزاده و همسرش (دکتر وصال) به من اطلاع داد که طی هفته گذشته افرادی از طرف آقای جلال صفارزاده (برادر این شاعر) با مراجعه به منزل، تعدادی از اموال شخصی طاهره صفارزاده را از منزل خارج کرده‌اند.

وی درباره نحوه انجام این کار افزود: این منزل با حکم دادستانی فارس مُهر و موم بود و چنین اقدامی تنها می‌توانسته با حکم قضایی صورت گرفته باشد.

رئیس بنیاد بیداری همچنین درباره اقلامی که از منزل مشترک صفارزاده و دکتر وصال خارج شده است، گفت: هنوز اطلاع دقیقی از جزئیات همه اموالی که از این منزل خارج شده است، ندارم اما بر اساس آنچه به من اطلاع داده شده، برخی کتاب‌های خطی خانم صفازاده جزو این اقلام بوده است.

فروغی افزود: من قبلاً هم بارها به رسانه‌ها اعلام کرده بودم، خانم صفارزاه پیش از مرگ طی یک وقف‌نامه رسمی، علاوه بر منزل شخصی‌اش در تهران، تمامی اموال شخصی خود را که ثُلث خانه مشترکش با دکتر وصال هم جزو آن است، به بنیاد بیداری واگذار کرد و خودِ آقای دکتر وصال هم تاکید کرده بود که "در این خانه هر آنچه قلمی است مربوط به او (صفارزاده) است".

وی گفت: اموال قلمی شامل نقاشی‌ها، خطاطی‌ها، کتاب‌ها و نسخ خطی و مواردی از این دست است که متاسفانه در این اتفاق که هفته گذشته رخ داد، برخی از آنها از این منزل خارج شد. من تماس‌های مکرری با آقای صفارزاه و خانم حامدی (مسئول پرونده در دادگستری فارس) داشتم، اما موفق به ارتباط با هیچ یک نشدم و متاسفانه هنوز هم معلوم نیست این اموال با حکم چه کسی، چگونه و به کجا کنتقل شده‌اند؟

چندی پیش جلال صفارزاده در گفتگویی با خبرنگار مهر، از تاسیس قریب‌الوقوع شرکتی با همین عنوان (بنیاد بیداری) خبر داده و گفته بود: همه اموال و کتابهای خواهرم که مورد نیاز این بنیاد است در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.





