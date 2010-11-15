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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۵

هفته دوازدهم بوندس لیگا/

بایرن مونیخ در دربی باواریا پیروز شد

بایرن مونیخ در دربی باواریا پیروز شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ در دربی باواریا مقابل نورنبرگ به برتری رسید و به رده ششم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه آلیانس آرنا برگزار شد، بایرن مونیخ با 3 گل مقابل نورنبرگ پیروز شد. برای بایرن در این دیدار ماریو گومز دو بار در دقایق 10 و 75 و فیلیپ لام (57 - پنالتی) گلزنی کردند. گومز در دقیقه 87 این دیدار یک ضربه پنالتی را از دست داد.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته، فرایبورگ با تک گل دقیقه 90 "پاپیس سیسه" مقابل میزبان خود هوفنهایم به برتری رسید و به رده چهارم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

جدول رده بندی:
1- دورتموند 31 امتیاز
2- بایرلورکوزن 24 امتیاز
3- ماینتس 24 امتیاز
4- فرایبورگ 21 امتیاز
5- اینتراخت 20 امتیاز
6- بایرن مونیخ 19 امتیاز
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16- شالکه 10 امتیاز - تفاضل گل 4-
17- مونشن گلادباخ 10 امتیاز - تفاضل گل 12-
18- کلن 8 امتیاز

کد مطلب 1192040

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