کرمانی ها در سال 94 دقیقه مطالعه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد حسین زاده شب یکشنبه در جمع کتابداران کرمان اظهارداشت: طبق بررسی صورت گرفته سرانه مطالعه کتاب غیردرسی هر کرمانی در سال 94 دقیقه است و این درحالی است که این آمار در کشور 74 دقیقه ثبت شده است.

وی گفت: استان کرمان در بسیاری از شاخصهای کتابخانه ها در کشور موفق بوده است و هم اکنون در استان 97 کتابخانه عمومی به مردم خدمات ارائه می دهد.

وی افزود: ‌طبق بررسی صورت گرفته در کتابخانه های کرمان یک میلیون 700 هزار جلد کتاب وجود دارد که به ازای هر یکصد باسواد کرمان 44 جلد کتاب در دسترس قرار دارد.

این مسئول همچنین به فضای کتابخانه ای کرمان اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز دو متر مربع فضای کتابخانه ای برای هر یکصد باسواد در کرمان وجود دارد.

وی گفت: در سال جاری نیز تاکنون یک میلیون و 200 جلد کتاب به امانت داده شده است و در مجموع سال گذشته نیز یک میلیون و 700 نفر جلد کتاب امانت داده شد.

حسین زاده با اشاره به اینکه کتابخانه ها ردیف اعتباری وی‍ژه ندارند گفت: ‌باید در این خصوص برنامه ریزی لازم انجام شود.

وی همچنین افزود: متاسفانه نیم درصد سهم شهرداریها در استان نیز هنوز به صورت کامل اختصاص نیافته است.

وی از اجرای طرح کتاب من در استان کرمان خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون 9 هزار جلد کتاب در این طرح سفارش داده شده است و اجرای طرح در تامین کتاب مناطق محروم بسیار موثر بوده است.



