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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

سعیدی:

نمایشگاه بزرگ کتاب ولایت در کرمان برگزار می شود

نمایشگاه بزرگ کتاب ولایت در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب ولایت در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد سعیدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هم زمان با هفته کتاب هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب با عنوان ولایت در کرمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با حضور بیش از 500 ناشر از 29 آبان ماه  تا 5 آذر ماه در میدان بیرم آباد کرمان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به حضور 50 ناشر داخلی در این نمایشگاه گفت: نمایشگاه کتاب کرمان در فضایی معادل 16 هزار متر مریع و در 16 سالن برپا می شود.

سعیدی افزود:‌ یکی از وی‍ژگیهای نمایشگاه کتاب در سال جاری حضور رسانه های دیجیتال در این نمایشگاه است و پیش بینی می شود سه هزار نرم افزار در این نمایشگاه عرضه شود.

وی از تخفیف 40 درصدی این نمایشگاه خبر داد و گفت: ‌بنهای خرید کتاب در سال جاری به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

کد مطلب 1192043

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