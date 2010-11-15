القاعده حمله به حجاج را رد کرد/ ریاض همکار آمریکایی ها و یهودیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، القاعده با انتشار بیانیه ای ضمن رد گزارش ها مبنی بر احتمال حمله این گروه به زائران بیت الله الحرام اعلام کرد: ما هرگونه ارتباط با افرادی را که ممکن است به زائران خانه خدا حمله کنند، رد می کنیم.

در این بیانیه آمده است: حج یک وظیفه و آئین مهم اسلامی است و مکه برای ما از هر مکان دیگری مقدس تر است و ما هیچ علاقه ای به کشتن مسلمانان در هر کجا که باشند نداریم.

این بیانیه پس از آن منتشر می شود که هفته گذشته شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور عربستان از احتمال حمله القاعده به زائران حج خبر داده بود.

القاعده، ضمن بی اساس توصیف کردن اتهامات مسئولان سعودی گفت: تلاش های ناامیدانه عربستان برای از بین بردن ما، آنها را مجبور به جعل این دروغ ها کرده است.

این گروه همچنین دولت سعودی را متهم به همکاری با آمریکایی ها و یهودی ها به منظور تسلیم و گرفتار نمودن مسلمانان کرده است.