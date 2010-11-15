تقدیر معاون وزیر علوم از پروانه معصومی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه گیلان طی مراسمی از پروانه معصومی بازیگر سینما و تلویزیون تقدیر کرد.

در این مراسم عبدالله حاتم زاده رئیس دانشگاه گیلان نیز لوح یادبودی به این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون اهدا کرد.

خواجه سروی در این مراسم با تاکید بر لزوم تجلیل از مفاخر فرهنگی و هنری کشور گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از دانشجویان را دختران تشکیل می دهند، برنامه‌های فرهنگی و هنری خاصی برای این قشر از دانشجویان در نظر گرفته شده است. افزایش علاقمندی دختران برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها فرصت خوبی برای آموزش عالی است که برنامه‌های مناسب جهت پیشرفت آنان در حوزه‌های هنری و فوق برنامه‌ داشته باشیم.

پروانه معصومی نیز با بیان اینکه زن بازیگر باید بدون اینکه لطمه‌ای درخانواده ایجاد کند در حوزه سینما و تلویزیون وارد شود، افزود: زن بازیگر ایرانی در نقش‌هایی که به او سپرده می‌شود باید باعث سربلندی جامعه و خانواده و کشور باشد و من در اکثر فیلم‌هایی که ایفای نقش پرداخته ام، همه تلاشم ارتقا هویت زن ایرانی بوده است. در آینده بازیگری هم سعی بر آن دارم که در نقش‌هایی که جایگاه رفیع زن ایرانی را ترسیم می‌کند شرکت کنم و فیلم‌نامه‌هایی را بپذیرم که نقش و جایگاه زن در آن دیده شود.