مشکلات آب روستای آسمان آباد ایلام رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در جمع مردم شهر آسمان آباد گفت: رفع مشکلات آب این شهر در دستور کار جدی مسئولان قرار دارد و حداکثر تا پایان سال جاری رفع می شود.
وی اظهار داشت: به توسعه همه جانبه این منطقه نگاه ویژه داریم و همگی باید با هم این شهر را در مسیر آبادانی قرار دهیم.
وی ادامه داد: فضای ورزشی منطقه را تا 250 متر افزایش می دهیم تا سالنی برای فعالیتهای ورزش جوانان این شهر فراهم شود.
وی تصریح کرد: در دهه فجر انقلاب سال جاری نیز گازرسانی به این شهر شهید پرور آغاز می شود.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه برنامه اصلاح و بازسازی شبکه های برق در منطقه نیز در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: برای تقویت سایر بخشها از جمله خدمات بهداشتی و درمانی مبلغ 400 میلیون تومان به این شهر اختصاص می یابد تا صرف هزینه رفاه و توسعه این شهر شود.
اعلایی خطاب به مردم منطقه گفت: اگر شما خواهان شهر توسعه یافته هستید، باید وارد این عرصه شوید تا با وجود زمینها حاصلخیز و آبادانی این منطقه به اهداف خود نزدیک شوید.
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