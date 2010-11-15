مشکلات آب روستای آسمان آباد ایلام رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در جمع مردم شهر آسمان آباد گفت: رفع مشکلات آب این شهر در دستور کار جدی مسئولان قرار دارد و حداکثر تا پایان سال جاری رفع می شود .

وی اظهار داشت: به توسعه همه جانبه این منطقه نگاه ویژه داریم و همگی باید با هم این شهر را در مسیر آبادانی قرار دهیم .

وی ادامه داد: فضای ورزشی منطقه را تا 250 متر افزایش می دهیم تا سالنی برای فعالیتهای ورزش جوانان این شهر فراهم شود .

وی تصریح کرد: در دهه فجر انقلاب سال جاری نیز گازرسانی به این شهر شهید پرور آغاز می شود.

استاندار ایلام با تأکید بر اینکه برنامه اصلاح و بازسازی شبکه های برق در منطقه نیز در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: برای تقویت سایر بخشها از جمله خدمات بهداشتی و درمانی مبلغ 400 میلیون تومان به این شهر اختصاص می یابد تا صرف هزینه رفاه و توسعه این شهر شود .