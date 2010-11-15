رکابزنان اسپرینت ایران به مرحله نیمه نهایی نرسیدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات دوچرخه سواری بازیهای آسیایی در ماده اسپرینت یا 200 متر سرعت با حضور هشت رکابزن در پیست مجموعه" ولادروم" برگزار شد که هر دو نماینده کشورمان از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماندند.

فرشید فارسی نژادیان در این مرحله با رکابزنی از ژاپن مسابقه داد و با زمانی کمتر از وی از رسیدن به دور بعد بازماند. حسنعلی ورپشتی هم در این دور با دوچرخه سوار مالزی مسابقه داد و با شکست برابر وی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی نشد. تیم دوچرخه سواری ایران در ماده تیم اسپرینت روز گذشته موفق به کسب نشان برنز شده بود.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.