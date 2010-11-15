  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۶

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

رکابزنان اسپرینت ایران به مرحله نیمه نهایی نرسیدند

رکابزنان اسپرینت ایران به مرحله نیمه نهایی نرسیدند

مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای اسپرینت دوچرخه سواری بازیهای آسیایی با حذف هر دو نماینده کشورمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات دوچرخه سواری بازیهای آسیایی در ماده اسپرینت یا 200 متر سرعت با حضور هشت رکابزن در پیست مجموعه" ولادروم" برگزار شد که هر دو نماینده کشورمان از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماندند.

فرشید فارسی نژادیان در این مرحله با رکابزنی از ژاپن مسابقه داد و با زمانی کمتر از وی از رسیدن به دور بعد بازماند. حسنعلی ورپشتی هم در این دور با دوچرخه سوار مالزی مسابقه داد و با شکست برابر وی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی نشد. تیم دوچرخه سواری ایران در ماده تیم اسپرینت روز گذشته موفق به کسب نشان برنز شده بود.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1192057

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها