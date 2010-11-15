ترکیب تیم فوتبال امید مقابل مالزی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت 11:30 دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه "یو اکسی یو" دیدار مرحله یک هشتم نهایی بازیهای آسیایی را مقابل تیم امید مالزی برگزار خواهد کرد.

تیم امید در این دیدار با لباس یکدست سفید و با ترکیب ؛ سید مهدی رحمتی ، سید جلال حسینی، سید رضا طلبه ، احسان حاج صفی ، حمید رضا علی عسگر، مسعود ابراهیم زاده ، امیر شرفی ، کمال کامیابی نیا ، آرش افشین و کریم انصاریفرد به میدان خواهد رفت .

در این دیدار غلامرضا رضایی به دلیل دو اخطاره بودن محروم است ضمن اینکه سینا عشوری که برای همراهی ذوب آهن در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا راهی ژاپن شده بود ، شب گذشته به اردوی تیم امید ملحق شد و در دیدار امروز در فهرست ذخیره ها قرار دارد.

تیم فوتبال امید کشورمان در صورت پیروزی برابر مالزی در مرحله یک چهارم نهایی با برنده دیدار تیم های عمان و هنگ کنگ روبرو خواهد شد.

مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو از 16 آبان آغاز شده و تا 4 آذر ماه ادامه خواهد داشت.