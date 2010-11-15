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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۴

مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زابل منصوب شد

مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زابل منصوب شد

حجت الاسلام ایوب سلحشور طی حکمی از سوی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به عنوان سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زابل منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان در حکم انتصاب سرپرست جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زابل از هماهنگی و برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه معنوی و فکری با مدیریت، اساتید، دانشجویان، تشکل های اسلامی و نهادهای فرهنگی دانشگاه و همکاری نیروهای مؤمن و متعهد در انجام وظایف محوله و تبیین نظری اندیشه دینی و رشد فضایل اخلاقی و اعتلاء بینش سیاسی دانشگاهیان به عنوان مأموریت های حجت الاسلام سلحشور نام برد.

پیش از این حجت السلام غلامرضا شهرکی فلاح مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زابل بود.

کد مطلب 1192065

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