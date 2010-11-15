به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش هفته کتاب، یکشنبه شب 23 آبان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی وی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس کتابخانه ملی و جمعی از چهره های عرصه چاپ و نشر کتاب در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد در این برنامه گفت: هفته کتاب به عنوان دومین حرکت مهم فرهنگی دولت و نظام جمهوری اسلامی در جهت توسعه کتاب و کتابخوانی است و پاسخی به مطالبات رهبر انقلاب است. بعد از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که بزرگ ترین مانور قدرت فرهنگی نظام است، می توان هفته کتاب را دومین مانور قدرت در عرصه فرهنگ کشور دانست.

وی افزود: امسال مشارکت نهادها و دستگاه‌ها در برگزاری هفته کتاب رشد چشمگیری داشته است؛ بالغ بر 70 تشکل دولتی و غیر دولتی در این رویداد فرهنگی تعامل و مشارکت داشتند که سال پیش این رقم حدود 43 تشکل بود که این موضوع، اوج همدلی دستگاه های مختلف در ثمربخشی هفته کتاب امسال را نشان می‌دهد. این میزان همکاری حتی در ستاد برپایی دهه فجر هم دیده نشده است.

دری ادامه داد: جشن هفته کتاب امسال زودتر از موقع مقرر آغاز به کار کرد. در حالی که همیشه مرسوم بود هفته کتاب با به صدا درآمدن زنگ هفته کتاب آغاز شود، اما هفته کتاب امسال از هفته پیش به تدریج با برپایی نمایشگاه کتاب دانشگاهی و پس از آن نمایشگاه کتاب استانی شیراز با حضور 1000 ناشر آغاز به کار کرد و دیروز نیز افتتاحیه نمایشگاه یاد یار مهربان را داشتیم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: از من توقع دارند با آمار و ارقام وعده و وعیدهای مختلف و مژده بدهم. به عنوان نمونه می‌توان به اعتبار 5 میلیارد تومانی برای برپایی هفته کتاب، دوبرابر شدن بودجه شهرستان‌ها نسبت به سال پیش برای برگزاری این رویداد فرهنگی و حمایت های مالی مختلف از نمایشگاه های کتاب دانشجویی و دانش آموزی، اشاره کرد.

دری در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت سخنان رهبر معظم انقلاب درباره کتاب و کتابخوانی گفت: مقام معظم رهبری در جایی فرمودند اگر کتابی خوب معرفی شود و خوب خوانده شود بخش اصلی فعالیت های فرهنگی کشور انجام گرفته است. ایشان در زمینه مسائل فرهنگی سخنان بسیاری دارند اما 70 درصد این سخنان مربوط به کتاب بوده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب در حال حاضر کتابخوانی در کشور ما از چرخه نشر عقب تر است.

وی گفت: سال گذشته 61000 عنوان کتاب منتشر کردیم که امیدواریم امسال این رقم را به 65000 عنوان برسانیم. امسال قصد داریم حوزه های دفاع مقدس و تاریخ اسلام را در عرصه چاپ تقویت کنیم. اما متاسفانه فقدان مطالعه کتاب در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور محسوس است. چرخه اول نشر تولید فکر است. چرخه های بعدی به ترتیب بیان فکر، توزیع و مصرف است. در حال حاضر ما در مرحله مصرف کتاب مشکلات جدی داریم.

دری با اشاره به شمارگان پایین کتابها در کشور گفت: زیبنده کشور ما نیست که کتابی با شمارگان 1000 نسخه در آن منتشر شود. مقام معظم رهبری درباره تجدید چاپ کتاب "دا" فرمودند: خوب بود به جای تجدید چاپ های 3000 تایی از این کتاب، با شمارگان 200000 الی 300000 تایی به چاپ می‌رسید.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: در زمینه کتاب و کتابخوانی تحقیق و تفحص بسیاری کرده ام و احساس می کنم طرح های ارائه شده در این مقوله کارشناسانه نیست و فقط مشکلات را مطرح می‌کنند. در یک جمع بندی به 12 راهکار عملی رسیدم که امیدوارم با به کار گیری آن میانگین تیراژ کتاب در کشور به 5000 نسخه برسد. در این جلسه چند نمونه از این راهکارها را بیان می کنم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم معرفی کتاب است که توسط چه نهادی و در چه گستره ای انجام شود. درباره معرفی کتاب با آقای ضرغامی رایزنی هایی داشتیم که ایشان دستورهای لازم را به دوستان صدا وسیما ابلاغ کردند اما این دستورها در بدنه صدا و سیما اجرا نشد و با ارتباطی که با این نهاد برقرار کردم قرار شد برنامه ای برای معرفی کتاب در نظر گرفته شود اما اعلام شد که برای هر دقیقه این برنامه باید 400000 تومان هزینه کنیم.

دری با انتقاد از این روند گفت: به اندازه هزینه ای که برای تبلیغ پفک نمکی انجام می شود، برای تبلیغ کتاب و کتابخوانی در کشور، هزینه نمی‌شود. این مسائل سخنان من نیست بلکه اهمیت موضوع کتاب از محورهای سخنان رهبر انقلاب است. من در زمینه تبلیغ کتاب، رسانه ملی را به کمک می‌طلبم. باید بتوانیم کتابهای مفید را به جامعه معرفی کنیم و به این معرفی ها انسجام بدهیم چون فعالیت هایی به صورت پراکنده در حال شکل گیری است.

این مسئول فرهنگی در ادامه بیان راهکارهای عملی خود گفت: گاهی بعضی نهادها به عنوان هدیه بسته هایی تحت عنوان بسته فرهنگی را به اعضا و میهمانان خود هدیه می دهند که در آن کتابهای غیرمفید یا غیرمرتبط قرار دارد. به نظرم این طرح هدیه دادن کتابها باید به صورت هدفمند صورت بگیرد.

وی در پایان گفت: مشکل دیگر برگزاری مسابقات کتابخوانی در کشور است که در حال از دست دادن ویژگی های اصلی خود است. در این مسابقات ،کتاب خوانده نمی شود ولی جایزه این مسابقات به برنده اعطا می‌شود که سعی داریم این مساله را از طریق رایزنی با وزارت آموزش و پرورش برای برپایی مسابقات کتابخوانی و انشانویسی حل کنیم.