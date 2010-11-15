قصه سندباد، سلیم، رعنا و زیبا بازنویسی شد

منوچهر کریم‌زاده درباره بازنویسی تعدادی از داستان‌های عامیانه کهن و انتشار آنها در قالب یک کتاب به خبرنگار مهر گفت: انتشارات طرح نو در قالب طرحی با نام "فرهنگ و قصه‌های عامیانه ایران" چهارمین جلد از این مجموعه را با نام "سه قصه" به داستان‌های "سندباد بحری"، "سلیم جواهری" و "رعنا و زیبا" نوشته میرزا برخوردار فراهی از ادبای اواسط صفویه اختصاص داده است که کار بازنویسی آن را من برعهده داشته‌ام.

وی ادامه داد: این کتاب ها برای گروه سنی نوجوان به بالا تدوین می‌شود و در حال حاضر صفحه‌آرایی و برای دریافت مجوز آن اقدام شده است. این کتاب دارای 8 تصویر از کارهای مهکامه شعبانی نیز هست که متناسب با داستان‌های کتاب طراحی شده است.

مترجم "خواهرزاده جادوگر" نوشته کلایو استیپلز لوئیس در توضیح بیشتر این کتاب عنوان کرد: در پایان کتاب یک بخش به فرهنگ اصطلاحات اختصاص یافته است که در آنجا واژه‌ها و اصطلاحاتی که در متن وجود دارد و فهم آنها سخت است، توضیح داده شده است.

کریم‌زاده درباره دلایل انتخاب این سه داستان برای قرار گرفتن در یک کتاب توضیح داد: درونمایه هر سه داستان سفر است و اینکه شیوه بیان داستان‌ها به شیوه قصه در قصه است باعث نوعی هماهنگی بین آنها شده همچنین این داستان‌ها به نوعی از هم تاثیر گرفته‌اند.

وی افزود: این کتاب می‌تواند منبعی برای علاقمندان به ادبیات تطبیقی باشد. مهمترین هدف از تدوین مجموعه "فرهنگ و قصه‌های عامیانه ایران" این است که این کتاب‌ها بتواند فارسی‌زبان‌هایی که از حوزه فرهنگی خود دور هستند با داستان‌های عامیانه سرزمینشان آشنا کند که بخش فرهنگ اصطلاحات پایان کتاب در این زمینه مفید است.

این نویسنده با اشاره به اینکه این مجموعه تا 7 جلد خواهد بود درباره لزوم بازنویسی متون کهن بیان کرد: بسیاری از قصه‌های عامیانه ایرانی با گذشت زمان خواندنشان مشکل شده و اگر امروزی نشوند از حافظه‌ها حذف می شوند به همین دلیل بازنویسی آنها به شرطی که به فضا، بن‌مایه و درون‌مایه و چرخش حوادث داستان آنها لطمه نخورد، یک ضرورت است.

کریم‌زاده اضافه کرد: اگر داستان‌ها به گونه ای بازنویسی و فشرده شوند که اتمسفر آنها به هم نریزد و کلمات سخت‌فهم با کلماتی آسان‌تر ولی متناسب با بافت متن، جایگزین شوند ایرادی ندارد ولی مهم است که هماهنگی و باورپذیری متن حفظ شود.

شاعر شعرهای برنامه "کار و اندیشه" که در دهه 60 از برنامه‌های مشهور گروه کودک و نوجوان بود در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره یک انیمیشن که کار سرایش شعرها و نوشتن دیالوگ های آن را برعهده دارد گفت: انیمیشن "بازی های ایرانی" بر اساس منابع مکتوب از بازیهای سنتی ایران در دست ساخت است که دیالوگها و شعرهای متن و تیتراژ ابتدا و انتهای آن را می‌نویسم.

مولف "چهل قصه" ادامه داد: مجموعه انیمیشنی تک فریم با نام "بازی های ایرانی" توسط ابوالفضل رازانی و به سفارش موسسه صبا در دست ساخت است که در این کار بازیهای قدیمی ایران در قالب انیمیشن برای بچه ها به نمایش درمی آید. بخشی از دیالوگهای این کار به صورت موزون و شعری است که مشغول نگارش دیالوگها، شعرهای مجموعه و تیتراژ ابتدایی و انتهایی آن هستم .این کار به زودی تمام می شود و موسیقی این مجموعه را محمدرضا علیقلی می سازد.

‏حکایت سندباد بحری از جمله معروفترین حکایت‌های "هزار و یک شب" است که در آن سندباد بحری به شرح سفرهای هفتگانه خود می‌پردازد. سفر پرماجرایی که بر تعداد قابل توجهی از قصه‌های عامیانه‌ای که پس از این حکایت پدید آمده، تاثیر گذاشته است.‏ "قصه سلیم جواهری" نیز یکی از موفق‌ترین قصه‌های عامیانه است که طی آن سلیم جواهری مجبور است قصه‌ای بگوید که حجاج ابن یوسف از شنیدنش هم بخندد و هم گریه کند و اگر به چنین کاری موفق نشود، جانش را از دست می‌دهد.

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منوچهر کریم زاده که از جمله پژوهشگران حوزه قصه‌ها و فرهنگ عامیانه است، پیش از این و با همکاری انتشارات طرح نو سه کتاب "چهل قصه عامیانه"، "همه حق دارند" (مجموعه قصه‌های ملانصرالدین) و "امیر ارسلان نامدار" را تصحیح و ضمن افزون مقدمه‌ای مفصل در معرفی و اهمیت این آثار، نسخه‌های معتبر آن را معرفی کرده و کاستی‌های هر یک را برشمرده است.

