مقایسه قیمت و سرعت اینترنت در 8 کشور / قیمتهای اینترنت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه اینترنت به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در زندگی شهروندان دنیا شناخته می شود. به همین دلیل دولتها و ارائه دهندگان اینترنت درتلاشند تا اینترنت را با بیشترین سرعت، بالاترین کیفیت، بهترین خدمات پشتبانی و کمترین قیمت به کاربران خود ارائه دهند تا راه توسعه را بر رقبای خود در بازار پهنای باند تنگ کنند.

این درحالی است که ارائه اینترنت پرسرعت در برخی کشورها می تواند نسبت به خدمات مشابه در سایر کشورها با قیمت بالاتری ارائه شود که در این مورد باید به سطح زندگی، میزان تورم و متوسط درآمد خانواده ها در آن کشور توجه کرد. به طوری که یک خانواده متوسط در کشوری با تورم ثابت به دلیل درآمد سالانه قابل توجه قادر به پرداخت هزینه بالای 30 دلار در ماه برای دریافت اینترنت بالای 3 مگابیت برثانیه باشد.

چند نمونه

کره جنوبی- موسسه "آکامای" (Akamai) در گزارش پایانی سال 2009 خود سرعت متوسط اینترنت در کشور کره جنوبی را 6/14 مگابیت برثانیه اعلام و کره را به عنوان کشوری که بالاترین سرعت اینترنت را به کاربران عادی عرضه می کند معرفی کرد.

کره جنوبی سریعترین اینترنت خود را با قیمت 50/28 دلار در ماه ارائه می کند در شرایطی که برپایه گزارش اداره ملی آمار در این کشور، متوسط درآمد کره جنوبی برای یک خانواده کارگر با حداقل تحصیلات 27 هزار و 384 دلار است.

ژاپن- ژاپن به عنوان اولین قدرت فناوری آسیا توانست در این طبقه بندی با سرعت متوسط 9/7 مگابیت بر ثانیه رتبه دوم را به دست آورد.

بدیهی است که در کشوری چون ژاپن، اینترنت با سرعت های متفاوتی عرضه می شود. برای مثال به تازگی تله کام ژاپن (NTT) سرویس ویژه ای را برای کاربران خانگی خود عرضه کرده است که از طریق فیبر نوری حداکثر سرعت 100 مگابیت بر ثانیه را با قیمت 63 دلار در ماه عرضه می کند.

در شرایطی که برطبق گزارش وزارت کار ژاپن، متوسط درآمد یک خانواده در این کشور سالانه 60 هزار و 600 دلار آمریکا است.

آمریکا- در طبقه بندی سرعت اینترنت در سه ماهه چهارم سال 2009 آکامای، آمریکا با سرعت متوسط 9/3 مگابیت برثانیه رتبه هجدهم را به دست آورد.

در این کشور اینترنت با قیمت متوسط 50/45 دلار در ماه ارائه می شود و متوسط درآمد یک خانواده برپایه گزارش کمیته سرشماری آمریکا 45 هزار و 600 دلار در سال است.

ایتالیا- در این طبقه سرعت متوسط اینترنت 8/2 مگابیت برثانیه به ثبت رسیده است. اینترنت ADSL از طریق فیبرنوری در این کشور با قیمت متوسط 25 دلار در ماه عرضه می شود، درحالی که درآمد متوسط یک خانواده کارگر دارای دو فرزند در این کشور برپایه گزارش سازمان بین المللی همکاریها و توسعه اقتصادی 36 هزار و 943 دلار در سال است.

سوئیس- این کشور با سرعت متوسط 5 مگابیت برثانیه در رتبه هشتم طبقه بندی آکامای قرار گرفت. برپایه گزارش سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی، درآمد متوسط خانواده در این کشور 64 هزار و 877 دلار در سال است.

هند- برطبق این طبقه بندی سرعت متوسط اینترنت در هند 897 کیلوبیت برثانیه است. در این کشور نیز اینترنت با سرعتهای مختلفی به کاربر خانگی عرضه می شود که برای مثال قیمت اینترنت با سرعت 256 کیلوبیت برثانیه برابر با حدود 14 دلار درماه است.

جایگاه ایران

در طبقه بندی رتبه بندی کشورها از نظر سرعت اینترنت خانگی که Speedtest.net در شش ماهه نخست سال 2010 از میان از میان 152 کشور بررسی شده ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر 0.61 مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار گرفته است.

هم ‌اکنون و براساس تعرفه جدید اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات، نرخ پهنای باند 64 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ 868 هزار ریال، 128 کیلو بیت بر ثانیه یک میلیون و 736 هزار ریال، 256 کیلو بیت بر ثانیه رقم دو میلیون و 604 هزار ریال، 512 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ چهار میلیون و 340 هزار ریال، برای 1034 کیلو بیت رقم هفت میلیون و 812 هزار ریال و برای 2048 کیلو بیت رقم 13 میلیون و888 هزار ریال است.

به طور متوسط اینترنت خانگی پرسرعت ADSL با سرعت تنها 128 کیلوبیت برثانیه با قیمت متوسط 20 هزار تومان در ماه (20 دلار در ماه) ارائه می شود.

این در شرایطی است که درآمد متوسط یک خانواده ایرانی بنابر اعلام بانک مرکزی 730 هزار تومان در ماه (8 میلیون و 760 هزار تومان در سال و یا 8 هزار و 463 دلار در سال) است که بر اساس همین آمار متوسط هزینه های ماهانه هر خانواده ایرانی حدود یک میلیون تومان در ماه اعلام شده است.

بنابراین در شرایطی که در کشورمان هر خانواده متوسط ایرانی در هر ماه با کسری بودجه بیش از 300 هزار تومان برای تامین مخارج عادی خود مواجه است و سرعت اینترنت خانگی با سرعت متوسط 61/0 مگابیت برثانیه در رتبه 144 جهانی قرار دارد بنابراین به نظر می رسد که قیمت اینترنت در ایران برپایه سرعت ارائه شده بسیار بالاتر از قیمت سرعت اینترنت در کشورهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند.