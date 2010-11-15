مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی به مهر خبر داد: زمان ثبت نام و برگزاری اولین کنکور دکتری/ اعلام موادامتحانی تا آخر هفته

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی جلسه ای که با کمیته های تخصصی دفتر گسترش آموزش عالی داشتیم دستورالعمل آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتری در کمیته اعلام و قرار شد اعضای کمیته پس از بررسیهای لازم، نتایج را تا پایان هفته به ما اعلام کنند.
وی اظهار داشت: از این رو سرفصل ها و عناوین دروس مشترکی که قرار است به عنوان مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دکتری مورد آزمون قرار گیرد تا پایان هفته به ما ارائه می شود و ما نیز این موارد را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره زمان ثبت نام و برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: ثبت نام از آزمون نیمه متمرکز دکتری در آذر ماه و برگزاری آزمون به احتمال زیاد در فروردین ماه خواهد بود.
به گزارش مهر، براساس آیین نامه نیمه متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری که به تازگی به تصویب رسیده، سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، بر مبنای الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان سنجش، ب) سوابق تحصیلی دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل) توسط سازمان،ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه انجام می شود.
سئوالات استعداد تحصیلی براساس استعداد تواناییها و مهارتهای ویژه گروه امتحانی طراحی میشود.
ج- دروس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (حداکثر 3 درس)
این دروس براساس پیشنهادهای کمیتههای تخصصی در هر یک از گروههای آموزشی شورا تعیین خواهد شد.
د- سوابق تحصیلی (معدل تراز شده) دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب
معدل براساس سطح علمی دانشگاه رشته تحصیلی و سطح علمی داوطلب تراز خواهد شد.
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