تعزیه از بهترین شیوه های بیانی برای کودکان و نوجوانان است

تیمور احمدوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای توسعه تعزیه در استان، اظهار داشت: گروه تعزیه کانون برای اجرای عمومی در دهه محرم در حال تمرین است.

وی تصریح کرد: گروه تعزیه کانون لرستان در حال تمرین تعزیه حضرت علی اکبر (ع) هستند که قرار است این تعزیه در دهه محرم سالجاری برای عموم مردم به اجرا درآید.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با تاکید بر تاثیرات تعزیه در ترویج فرهنگ عاشورا، یادآور شد: اجرای تعزیه به عنوان یکی از کاملترین نمایشهای ایرانی که به طور عمده به رخدادهای عاشورائی می پردازد در صورتیکه از نسخه های تایید شده ای که از تحریفات تاریخی به دور مانده اند استفاده شود، می تواند همچنان جزء بهترین شیوه های بیانی برای نسل کودک و نوجوان باشد.

احمدوند خاطرنشان کرد: شیوه ترکیب موسیقی و ریتم و ادبیات در تعزیه موجب شده است تا اینگونه از نمایش خیابانی بتواند جایگاه خود را پس از سالها که از عمر آن می گذرد بین انواع شیوه های نمایشی موجود حفظ کند.