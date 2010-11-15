به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فلسطینی سما به نقل از پایگاه صهیونیستی "دبکا" اعلام کرد کرد که دو هفته پیش نشست 5 جانبه ای به طور محرمانه در امان پایتخت اردن برگزار شد که علاوه بر تشکیلات خودگردان فلسطین، رژیم صهیونیستی، عربستان، آمریکا و نیز طرف اروپایی در آن حضور داشتند.

بنیامین نتانیاهو در این نشست موافقت کرده که در مقابل امضای مسالمت آمیز توافقنامه سازش با تشکیلات خودگردان امتیازات متعددی به طرف فلسطینی واگذار کند.

بنا بر اعلام منابع آگاه اسرائیلی، نتانیاهو و طرف فلسطینی درباره کرانه باختری به توافقاتی دست یافتند. استقرار نیروهای خارجی در مرزهای کرانه باختری و اردن با هماهنگی رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ورود سلاح به این منطقه از جمله این توافقات به شمار می رود.

همچنین نیروهای اردنی در اطراف مرزهای کرانه باختری مستقر خواهند شد و توسعه شهرک ها در منطقه "الاغوار" حداکثر تا مدت 50 سال ادامه خواهد داشت تا پس از تشکیل کشور فلسطین و به رسمیت شناخته شدن آن به این کشور بپیوندد.

طبق این توافقات، حضور نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ادامه خواهد داشت و عقب نشینی از این منطقه به تدریج [پس از امضای توافقنامه سازش با فلسطین] انجام خواهد شد.

ترسیم مرزهای دائمی رژیم صهیونیستی و فلسطین از دیگر توافقات این نشست محرمانه بود. منابع آگاه آمریکایی در این رابطه اعلام کردند که نقشه جدید شامل مرزهای کرانه باختری و نوارغزه خواهد بود. بنا بر اعلام این منابع، امنیت مهمترین چیزی است که رژیم صهیونیستی به دست خواهد آورد به طوری که ناگزیر خواهد شد از ده ها شهرک بزرگ در کرانه باختری از جمله "گوش عتصیون" (با 8 هزار نفر جمعیت) و "آریل" با 20 هزار نفر جمعیت عقب نشینی کند.

این منابع افزودند: ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرده که هر توافقنامه سازشی باید مبتنی بر تخلیه شهرک آریل از سوی اسرائیل باشد.