باسابقه ترین صنعت ایران در اراک درگیر تناقضات

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پرونده 20 ساله آلایندگی هوا توسط آلومینیم سازی اراک در سالهای اخیر جان گرفته و در فصول مختلف دیگهای آلاینده و قدیمی این کارخانه به حکم دادستان تعطیل تعدیل می شود.

علیرغم قانونی بودن تعطیلی خطوط قدیمی، تعطیلی دیگ ها و کاهش تعداد آن ادامه کار این کارخانه بزرگ را زیان ده می کند و این امر در آخرین اجرای دستور داستانی به درگیری در کارخانه منجر شد.

فازغ از چند و چون ماجرا، محتوای این درگیری، تعطیلی برابر با بیکاری کارگران بود که به بیش از 400 نفر می رسیدند.

بیکاری کارگران، تعطیلی دیگ های آلاینده برای تضمین سلامتی مردمی که سالها رنج آلودگی را به ریه های خود فرو برده و دم برنیاورده اند، مهمترین مسائلی است که همه کم کاریهای گذشته و حال را خدشه دار کرده است.

شورای اسلامی کار ایرالکو که حامی کارگران این کارخانه است در نوشتاری، شرکت آلومینیوم ایران را به عنوان راهبر و پرچم‌دار صنعت آلومینیوم کشور دانسته و گفته است: این صنعت نقش جدی در توسعه صنایع جانبی و زیردستی استان و کشور ارائه نموده و پرواضح است که نقش ایرالکو در توسعه اقتصادی کشور و استان جایگاهی رفیع و غیرقابل انکار است.

شرکت آلومینیوم ایران با صرف هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیارد تومان در جهت حفظ و صیانت ازمحیط زیست و احترام به حقوق شهروندی‌‌، بزرگترین طرح زیست‌محیطی کشور مجهز به سیستم کنترل آلودگی با تکنولوژی 200 کیلوآمپر و مطابق با استانداردهای بین‌المللی را در جوار کارخانه قدیم احداث و راه‌اندازی نمود و گامی دیگر در جهت قطع وابستگی به بیگانگان و تامین نیاز داخلی کشور و بومی‌سازی این صنعت استراتژیک برداشت.

بر اساس گزارش سازمان محیط زیست 51 درصد از آلودگی شهر اراک،ناوگان شهری و تردد خودروهای فرسوده می‌باشد و مسئولان بلندپایه ی استان، ایرالکو را نهمین و بعضا دوازدهمین آلوده کننده محیط زیست معرفی می کند به فرض محال اینکه ایرالکو در رتبه اول آلودگی است، سوال اینجاست آیا سازمان محیط زیست هیچ گونه ثبات و شاخص اندازه گیری آلودگی را جهت شناسایی سهم ایرالکو از این آلودگی مشخص نموده است ؟

در همین حال موسسات زیست محیطی اراک آلایندگی این واحد صنعتی و رفع آن را دغدغه خود می دانند.

موسسه کیمیای سبز هم در نوشتاری ضمن قدردانی از دادستان اراک، برای تعطیل کردن دیگ های آلاینده این کارخانه، آورده است: معضلات و مشکلات عدیده زیست محیطی طرح قدیم کارخانه ‌آلومینیوم سازی نزدیک به 25 سال است جان و سلامت کارگران شرکت و مردم شهر اراک را به صورت جدی تهدید می کند.

به طوری که اهمیت این موضوع سبب طرح چندین باره آن در جلسه هیات دولت در سطح وزیران، نمایندگان ادوار مختلف مجلس و استانداران این استان و دستگاه قضایی شده است به عنوان مصوبه هیات دولت به تاریخ81.1.13 مبنی بر جمع آوری خطوط قدیمی تولید و را ه اندازی خط جدید منطبق بر استانداردهای ملی ظرف 999 روز تاکیده داشته که با گذشت بیش از 1800 روز از اتمام 999 روز، هنوز اجرایی نشده است.

این نوشتار افزوده: پس از آن تبصره 1 ماده 6 طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک و همچنین جلسه استانی هیات دولت به تاریخ87.6.3 مبنی بر راه اندازی خطوط تولید جدید در قبال خارج نمودن خطوط تولید قدیمی با رعایت ضوابط سازمان محیط زیست در فاز جدید تا پایان سال 1387 بوده است، متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

این موسسه خواستار احقاقا حقوق مردم اراک از سوی دادستان شده است.

کنار هم گذاشتن، تهدیداتی که بر سلامتی مردم اراک می رود، بیکار شدن همشهری های همین مردم، اهمیت صنعت 40 ساله و تولید آلومینیم، کار و قطع وابستگی به بیگانه در کنار بی توجهی به طرح نوسازی ذهن را به تناقضی فاحش می رساند که کجای کار ایراد دارد؟