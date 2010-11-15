اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تیم کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان لرستان در پیکارهای قهرمانی کشور پنجم شد.

در پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان کشور که با حضور تیم هایی از سراسر کشور به مدت 4 روز در کرمانشاه برگزار شد تیم لرستان در هر دو رشته آزاد و فرنگی به مقام پنجم بسنده کرد.

برای تیم کشتی آزاد ناشنوایان لرستان در این پیکارها مجتبی دلفان در وزن 82 کیلوگرم نشان نقره و حسین دریکوند در وزن 74 کیلوگرم نشان برنز کسب کردند.

در رشته فرنگی هم صادق سرلک در وزن 120 کیلوگرم نشان نقره و محمود بیگی زاده در وزن 60 و رضا فرنگی در وزن 96 کیلوگرم نشان برنز بدست آوردند.

مصاف تیم فوتبال کوثر خرم آباد با ذوب آهن نوین اصفهان

در هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور تیم کوثر خرم آباد امروز دوشنبه 24 آبان ماه ساعت 14 و 30 دقیقه در اصفهان به مصاف ذوب آهن نوین اصفهان می رود.

این دیدار امروز در شرایطی برگزار می شود که تیم کوثر در حال حاضر در وضعیت بحران مالی به سر می برد و حتی بازیکنان این تیم عنوان کرده اند که تاکنون هیچگونه حقوقی از مسئولان باشگاه در این فصل دریافت نکرده اند.

تیم کوثر در حال حاضر با 9 امتیاز در رده چهارم گروه دوم این مسابقات قرار دارد.

برنامه بازی های تیم های فوتبال لرستان در لیگ دسته سه

همچنین بنابر این گزارش نمایندگان فوتبال لرستان در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم باشگاههای کشور امروز به مصاف حریفان خود می روند.

در هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم باشگاههای کشور تیم داتیس دوشنبه 24 آبان ساعت 14 و 30 دقیقه در ورزشگاه تختی خرم آباد با شهرداری شازند استان مرکزی دیدار می کند.

این دیدار در حالی برگزار می شود که تیم داتیس با 10 امتیاز پس از تیم دارتاک 11 امتیازی ، دیگر نماینده فوتبال لرستان در این مسابقات در رده دوم قرار دارد.

تیم دارتاک خرم آباد نیز که همچنان در صدر جدول قرار دارد دوشنبه در همین ساعت و در ایلام به مصاف پالایش و پخش این شهر می رود.

تیم فوتبال خیبر متوسلیان پلدختر هم که در دیدار گذشته در خرم آباد موفق شد تیم صدرنشین دارتاک را در خرم آباد مغلوب کند امروز دو شنبه ساعت 14 و 30 دقیقه در ورزشگاه شهید سرمالیان پلدختر از تیم احسان سپید نهاوند پذیرایی می کند.

تیم خیبر در حال حاضر با 5 امتیاز در رده هشتم گروه چهارم این رقابتها قرار دارد.

تساوی تیم فوتبال گهر دورود برابر برق شیراز

همچنین بنابر این گزارش، تیم فوتبال گهر دورود در ادامه رقابتهای لیگ دسته اول کشور برابر برق شیراز به تساوی دست یافت.

در هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور تیم گهر دورود در شیراز برابر برق این شهر به تساوی بدون گل دست یافت و 5 امتیازی شد.

تیم فوتبال گهر دورود در حال حاضر با یک برد ، 2 تساوی و 2 شکست در رده دهم جدول رده بندی گروه دوم این مسابقات قرار دارد.

در این گروه تیم های شیرین فراز کرمانشاه و نساجی مازندران به ترتیب با 11 و 10 امتیاز در رده های اول و دوم و تیم های استقلال اهواز و برق شیراز با 3 و 2 امتیاز در رده های سیزدهم و چهاردهم قرار دارند.