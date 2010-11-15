شکست تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد برابر شهرداری کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر بانوان کشور که با شرکت 9 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود تیم بوژان در سالن مجموعه ورزشی تختی خرم آباد در یک بازی نزدیک با نتیجه 3 بر 2 برابر شهرداری کرمان مغلوب شد تا سومین شکست این فصل خود را تجربه کند.

تیم بوژان در این دیدار در گیم های دوم و سوم با نتایج 25 بر 22 و 25 بر 15 بر حریف خود غلبه کرد اما در گیم های اول، چهارم و پنجم با نتایج 25 بر 22، 25 بر 15 و 15 بر 13 نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد در سه بازی نخست خود در این فصل متحمل سه شکست شده و در قعر جدول مسابقات لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفته است.