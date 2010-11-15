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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

شکست تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد برابر شهرداری کرمان

شکست تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد برابر شهرداری کرمان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد سومین شکست متوالی خود را در لیگ برتر کشور در مقابل شهرداری کرمان تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر بانوان کشور که با شرکت 9 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود تیم بوژان در سالن مجموعه ورزشی تختی خرم آباد در یک بازی نزدیک با نتیجه 3 بر 2 برابر شهرداری کرمان مغلوب شد تا سومین شکست این فصل خود را تجربه کند.

تیم بوژان در این دیدار در گیم های دوم و سوم با نتایج 25 بر 22 و 25 بر 15 بر حریف خود غلبه کرد اما در گیم های اول، چهارم و پنجم با نتایج 25 بر 22، 25 بر 15 و 15 بر 13 نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد در سه بازی نخست خود در این فصل متحمل سه شکست شده و در قعر جدول مسابقات لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفته است.

کد مطلب 1192099

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