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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

واحدهای تولیدی بوشهر برای 22 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند

واحدهای تولیدی بوشهر برای 22 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند

بوشهر- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: در حال حاضر 953 واحد تولیدی در استان بوشهر فعال است که این تعداد واحد تولیدی زمینه اشتغال بیش از 22 هزار نفر در استان را فراهم کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیلی مرحمتی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: جهت بهره برداری از این تعداد واحد تولیدی با مشارکت بخش خصوصی هفت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: هم اکنون استان بوشهر در زمینه شاخص سرمایه‌ گذاری با هفت درصد سرمایه گذاری در کشور رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: به لحاظ سرمایه گذاری از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از نظر تعداد پروانه‌ ها پنج درصد، از نظر سرمایه‌ گذاری 23 درصد و اشتغال 9 درصد افزایش داشته است.

مرحمتی گفت: طی این مدت  دو هزار و 581 فقره جواز تاسیس با حجم سرمایه‌ گذاری 447 هزار میلیارد ریال و با پیش ‌بینی اشتغال 101 هزار نفر در استان صادر شده است.

وی افزود: استان بوشهر در شاخص پیش ‌بینی سرمایه‌ گذاری جواز تاسیس با دارا بودن 10 درصد کل سرمایه‌ گذاری کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر با بیان اینکه تا کنون 100 هزار میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری در صنایع شیمیایی پتروشیمی و صنایع پائین دستی نفت و گاز انجام شده، گفت: این میزان سرمایه گذاری 80 درصد کل سرمایه‌ گذاری بخش صنعت و معدن استان را به خود اختصاص می دهد.

کد مطلب 1192111

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