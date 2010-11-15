واحدهای تولیدی بوشهر برای 22 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیلی مرحمتی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: جهت بهره برداری از این تعداد واحد تولیدی با مشارکت بخش خصوصی هفت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: هم اکنون استان بوشهر در زمینه شاخص سرمایه‌ گذاری با هفت درصد سرمایه گذاری در کشور رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: به لحاظ سرمایه گذاری از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از نظر تعداد پروانه‌ ها پنج درصد، از نظر سرمایه‌ گذاری 23 درصد و اشتغال 9 درصد افزایش داشته است.

مرحمتی گفت: طی این مدت دو هزار و 581 فقره جواز تاسیس با حجم سرمایه‌ گذاری 447 هزار میلیارد ریال و با پیش ‌بینی اشتغال 101 هزار نفر در استان صادر شده است.

وی افزود: استان بوشهر در شاخص پیش ‌بینی سرمایه‌ گذاری جواز تاسیس با دارا بودن 10 درصد کل سرمایه‌ گذاری کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر با بیان اینکه تا کنون 100 هزار میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری در صنایع شیمیایی پتروشیمی و صنایع پائین دستی نفت و گاز انجام شده، گفت: این میزان سرمایه گذاری 80 درصد کل سرمایه‌ گذاری بخش صنعت و معدن استان را به خود اختصاص می دهد.