10 واحد تولیدی و صنعتی در گلستان توانمندسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی صبح دوشنبه در حاشیه بنجمین جلسه کمیته مشاوره و توانمند سازی واحدهای تولیدی استان در گرگان افزود: مشکلات این واحدها در این نشست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای جلسه تصمیمات لازم جهت برون رفت از مشکلات اتخاذ شد.

وی اظهار داشت: این تصمیمات برای اجرا به مجریان طرح ها، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست، مسائل شرکتهای معدن زمستان یورت (شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق)، شرکت تولیدی باطری صاعقه کردکوی، شرکت تولیدی مانی پلاست گنبدو کارگاه آتی فوم بررسی شد.

به گفته نوروزی، شرکت شادین شیرینی گلستان، شرکت تولیدی جوراب امین کردکوی، شرکت تعاونی گاو شیری دام گستر سحرون گنبد، دامداری شیری 90 راسی رضا خلیلی، شرکت گلستان مهر گنبد و موسسه پرورش گل و گیاه رستمکلائی از دیگر واحدهایی بودند که برای توانمندسازی آنها در این نشست تصمیم گرفته شد.