مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجاج ایرانی در محل برگزاری مراسم برائت از مشرکین حاضر شده و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

فریادهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل در آسمان صحرای عرفات طنین انداز شده است.

حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی پیام مقام معظم رهبری به این مراسم را قرائت کرد. در پایان این مراسم نیز بیانیه ای قرائت شد.

به گزارش مهر، از ابتدای صبح امروز دوشنبه (روز عرفه) زائران در حالیکه صدها پرچم کوچک و بزرگ با نوشتارهای فارسی، انگلیس و عربی "مرگ بر اسرائیل" ، "مرگ بر آمریکا" و "یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو" در دست داشتند وارد چادرهای بعثه مقام معظم رهبری شدند و در جایگاه‌های خود قرار گرفتند.

در میان زائران شرکت‌کننده در مراسم برائت از مشرکین حضور جانبازان انقلاب اسلامی که در صفوف اولیه جمعیت حضور داشتند شکوه خاصی به مراسم برائت از مشرکین داده بود. در میان زائران شرکت‌کننده در مراسم برخی از زائران خارجی که در صحرای عرفات حضور داشتند نیز مشاهده می‌شد.

ده‌ها بلند گو مراسم برائت از مشرکین را در محوطه صحرای عرفات پخش می کرد و زائران از طریق بلندگوها مراسم را دنبال می‌کردند.

به هنگام قرائت پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام توسط حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر سرپرست زائران ایرانی جمعیت شرکت‌کننده در مراسم سراپا گوش بودند و فرازهای مهم پیام را با شعارهای الله و اکبر خود تایید می کردند.



زنان ایرانی نیز در حالیکه چادرهای سفید احرام به تن داشتند بطور گسترده در این مراسم شرکت کرده بودند.



پیام مقام معظم رهبری از قبل به 16 زبان مختلف ترجمه و تکثیر و همزمان در کاروانهای مختلف خارجی بین زائران خارجی توزیع شد و برای روسای بعثه‌های شرکت‌کننده در مراسم حج امسال ارسال گردید. همچنین این پیام مهم به 16 زبان در پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری درج شد.



رسانه‌های همگانی خارجی نیز از جمله دریافت‌کنندگان پیام مقام معظم رهبری بودند.



برنامه برائت از مشرکین زائران ایرانی بطور مستقیم از شبکه‌های مختلف تلویزیونی داخلی و خارجی ایران برای مخاطبان خارجی پخش شد. همچنین در این مراسم بالگردهای عربستان سعودی بطور مستمر بر فراز محل برگزاری مراسم و آسمان عرفات پرواز می‌کردند.



زائران ایرانی و خارجی شرکت‌کننده در مراسم با ده‌ها دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری از صحنه‌های زیبای این مراسم عکس و فیلم تهیه کردند.



حجت الاسلام قاضی عسکر در ابتدا بیانات خود ضمن تشریح جایگاه برائت از مشرکین در فرهنگ اسلامی این عمل را از ارکان اساسی و روح حج نامید سپس از استقبال گسترده حجاج بیت الله الحرام در مراسم برائت از مشرکین تشکر کرد.



در مراسم امروز اعضای بعثه مراجع تقلید، شخصیتهایی از بعثه کشورهای خارجی، رئیس سازمان حج و زیارت و سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان نیز شرکت داشتند.



جایگاه برگزاری مراسم به طور با شکوهی از شب قبل توسط نیروهای بعثه مقام معظم رهبری زیر صدها چادر نصب شده در صحرای عرفات آماده شده بود.



تصویر بزرگی با نقش قدس شریف و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تزیین شده بود که خبرنگاران از آنها عکس و فیلم می‌گرفتند.



زایران خارجی بیت الله الحرام پیام حج رهبر معظم انقلاب اسلامی را بسیار مهم و راهگشا برای جهان اسلام دانسته و تاکید کردند عمل به توصیه های آیت الله خامنه‌ای برای مقابله با اختلاف افکنان و همبستگی بیشتر مسلمانان کلید حل مشکلات کنونی جهان اسلام است.