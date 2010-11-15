علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین تمام شده و به زودی با قطعی شدن قرارداد صداگذار، صداگذاری این فیلم شروع می‌شود. هنوز آهنگساز "مصائب چارلی" مشخص نشده است.

داستان فیلم "مصائب چارلی" درباره یک نفت فروش دوره گرد است که پس از مدتی یک آپارات می‌خرد و سینمای سیار راه می‌اندازد. در این فیلم مهدی هاشمی به ایفای نقش می‌پردازد.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا سعادت‌نیا، بازنویسی فیلمنامه: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: گئورگی دازالف، صدابردار: نظام‌الدین کیایی، طراح صحنه و لباس: نعمت جورائف، طراح گریم: رسول سیدعربی، مدیرتولید: محمدرضا نجفی، تهیه‌کنندگان: نچیران صنعان و علیرضا سبط احمدی. محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و وزارت روشن بینی و لاوان اقلیم کردستان عراق.