محمدرضا مشحون، مدیر تیم‌های ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن اعلام این مطلب افزود: صمد پیش از بازی‌های آسیایی دچار آسیب دیدگی شده بود که با وجود تلاش بسیار گروه پزشکی تیم ملی بسکتبال شرایط حضور در میدان را پیدا نکرد.

وی در ادامه افزود: نیکخواه بهرامی بدون شک تیم ملی بسکتبال را در بازی‌های آسیایی گوانگجو همراهی نخواهد کرد و ما ناچاریم با همین پتانسیلی که در اختیار داریم، دیدارهای خود را برگزار کنیم.

تیم ملی بسکتبال ایران فردا سه شنبه نخستین دیدار خود در چارچوب مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو را مقابل تیم ملی فیلیپین برگزار می کند. تیم ملی بسکتبال ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی که در دوحه قطر برگزار شد، عنوان سوم و مدال برنز را بدست آورد.