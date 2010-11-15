دو تیم از گلستان در مسابقه کونگ فو کردستان شرکت می کند

هانی تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مسابقات انتخابی نیمه آزاد بزرگسالان هفته گذشته با شرکت 10 تیم از استان به میزبانی شهرستان خان ببین و با حضور مدیر تربیت بدنی و اعضاء شورای شهر این شهرستان در سالن تربیت بدنی برگزار شد.

وی گفت: این مسابقات در 11 وزن و با حضور 90 فایتر از شهرستانهای گرگان با دو تیم الف و ب، علی آباد، خان ببین، رامیان، آزادشهر، کردکوی، بندرگز، نوکنده و شهرستان مراوه تپه برگزار شد.

سرپرست هیئت کونگ فو گلستان افزود: نفرات اول و دوم این دوره از مسابقات به تیم منتخب هیئت کونگ فو استان راه پیدا خواهند کرد، که با برنامه ریزی های صورت گرفته و اردوهایی که برای تمرین این تیم، زیر نظر مربیان کونگ فو درنظر گرفته شده به رقابت باهم می پردازند که ازاین بین فقط نفرات برتر به مسابقات نیمه آزاد بزرگسالان اعزام می شوند.

تاجیک گفت: سرپرست تیم منتخب هیئت کونگ فو استان را برای شرکت در مسابقات مسابقات نیمه آزاد بزرگسالان که آذرماه 89 در استان کردستان شهرستان مریوان برگزار خواهد شد را استاد قربان قربانی بر عهده خواهد داشت.

گلستان چهار هزار ورزشکار در رشته رزمی دارد.