کتاب را به جای ظروف بلوری هدیه کنیم/ بررسی معافیت چاپخانه داران از مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش هفته کتاب یکشنبه شب 23 آبان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس کتابخانه ملی و چهره‌های عرصه چاپ و نشر در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: آنچه به اندیشه، ادراک، فهم و عواطف انسانی مربوط است جنبه نرم افزاری دارد. این اصطلاح مربوط به عالم ارتباطات است و رایانه و رسانه را در بر می گیرد.

وی با بیان این که کتاب واسطه دنیای نرم افزاری و سخت افزاری است، گفت: کتاب مسائل درونی انسان را به دنیای بیرون منتقل می کند و یا مسائل بیرونی را تبدیل به اندیشه می‌کند و دوباره به جهان بیرونی انسان ارائه می‌کند. همانطور که اختراع چرخ در صنعت از دیگر اختراعات این عرصه تاثیر بیشتری داشته است، اختراع خط نیز که حرکت بسیار ظریف و عمیقی بود، وسیله ای برای بیان درونیات انسان شد و تا به حال جایگاه خود را حفظ کرده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: اندیشه جنس مادی ندارد و با خط و کتابت ماندگار می شود. امروز ما چنین اختراعی را گرامی می داریم و جشن می گیریم. کتاب پیوند دهنده انسانها به یکدیگر است. کتاب از افراد مختلف یک جامعه می سازد که ارتباط میان افراد این جامعه عمدتا از طریق کتاب صورت می‌گیرد.

حداد عادل گفت: سه قله بلند با عناوین " نمایشگاه بین المللی کتاب"، "جایزه کتاب سال" و " هفته کتاب" در زمینه کتاب و کتابخوانی در کشور وجود دارد. در میان این سه قله در فواصل زمانی مختلف برنامه های متعددی در این عرصه در کشور برگزار می‌شود که بیانگر این است که مردم ما می‌خواهند کتاب را در جایگاه واقعی خود بنشانند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با طرح این سوال که "چه کنیم تا همراه با افزایش چاپ کتاب، کتابخوانی نیز افزایش یابد؟" گفت: باید عادت و لذت مطالعه کتاب را از مقطع ابتدایی در کودکانمان ایجاد کنیم. برنامه های درسی وشیوه تدریس باید به گونه ای باشد که دانش آموز به کتاب های غیر درسی نیز رجوع کند. در دیگر کشورها معلمان علاوه به ساعات تدریس در کتابخانه مدرسه حضور دارند و دانش آموزان را برای استفاده از کتاب راهنمایی می کنند. این الگو باید در کشور ما نیز عملی شود.

وی ادامه داد: برای رواج کتاب و کتابخوانی در جشن های ازدواج به جای اهدای ظروف بلور و فنجان و نعلبکی که بعضی اوقات به عنوان هدیه به خودمان بر می‌گردد، به یکدیگر کتاب هدیه کنیم. برای کتاب کارهای بسیاری باید انجام شود. از نظر قانونی نیز باید فعالیتهایی انجام شود. به عنوان مثال چاپخانه داران خواهان این هستند که مانند ناشران از مالیات معاف شوند که این موضوع توسط کارگروهی در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است.

حداد عادل در تشریح برخی فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: برخی پژوهشگران عصر حاضر را برای ایران، عصر دایره المعارف ها می‌دانند و طبق آمار و ارقام، در دو سال گذشته 200 نوع دایره المعارف و دانش نامه در کشور در دست تالیف بوده است که این رقم بدون اغراق بیان می‌شود. اگر با همین روند پیش برویم در آینده نزدیک دسترسی ما به دانش مطمئن، آسان تر خواهد شد.