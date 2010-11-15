چاپ مجلدهای "فهرست مقالات ایرانشناسی" سرعت گرفت

عنایت‌الله مجیدی رئیس کتابخانه دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: جلد هفتم این فهرست اخیراً و در 2 مجلد چاپ شد و در حال حاضر جلدهای هشتم و نهم آماده هم چاپ است، حال آنکه در 60 سال گذشته تنها 6 مجلد از این فهرست چاپ شده بود.

به گفته وی جلد هفتم فهرست مقالات ایرانشناسی شامل 24 هزار مدخل و حاوی مقالات فارسی مرتبط با موضوع ایرانشناسی است که از سال 1373 تا 1383 منتشر شده و به دلیل حجم زیاد در 2 مجلد به چاپ رسید.

مجیدی افزود: جلد هشتم این مجموعه هم شامل 10 هزار مدخل و دربرگیرنده مقالات منتشره فارسی مابین سال‌های 84 تا 86 است و در حال حاضر مراحل پایانی تایپ و صفحه‌آرایی را می‌گذراند. مداخل جلد نهم (مربوط به سال‌های 87 به بعد) هم استخراج شده و آن هم مانند جلد هشتم مرحله صفحه‌آرایی را طی می‌کند.



رئیس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی گفت: قصد داریم هر 10 هزار مدخل را در یک کتاب چاپ کنیم و این کار تا زمانی که نشریات و گاهنامه‌های زبان فارسی منتشر می‌شود، ادامه خواهد یافت.



فکر تدوین چنین فهرستی از سال 1329 شمسی و توسط ایرج افشار طراحی و به اجرا درآمد. تاکنون و در مجلدات شش گانه منتشرشده این کتاب، فهرست مقالات و مطالبی به دست داده شده که در مجله‌ها و مجموعه‌ها و سالنامه های فارسی درج است و فهرستنامه آنها (با معرفی نام صاحب امتیاز، مدیر، تعداد مجلدات و شماره‌های طبع شده) به ترتیب حروف الفبا آمده است.



دوره کامل مجلات زبان فارسی در هیچ‌یک از کتابخانه‌های ایران (حتی در کتابخانه ملی که اصولاً محل تجمیع آثار زبان فارسی است و یا کتابخانه دانشکده ادبیات که مرکز تحقیقات مربوط به ادبیات و تاریخ و فرهنگ ایران است) موجود نیست.

