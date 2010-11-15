پرستاران استخدامی سال گذشته 130 هزار تومان کمتر حقوق می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم افزود: متأسفانه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آن از ابتدای سال گذشته آغاز شده، محدودیت هایی را برای پرستاران به وجود آورده است که از جمله می توان به حذف "حق تفاوت تطبیق" برای پرستارانی که از سال گذشته احکام آنها صادر شده اشاره کرد.

وی تأکید کرد: این مسئله باعث شده مبلغی در حدود 100 تا 130 هزار تومان از دریافتی این قبیل پرستاران کم شود و در نتیجه این پرستاران پایین ترین حقوق را در سطح کارکنان دولت بگیرند. در حالی که هدف از تصویب این قانون کاهش تفاوت دریافتی حقوق بگیران دولت بوده است.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: به عنوان مثال در حقوق دریافتی دو پرستاری که در یک بیمارستان به صورت همزمان و با فاصله زمانی اندک یکی در اواخر سال 87 و دیگری در اوایل سال 88 استخدام شده اند تفاوت 130 هزار تومانی و اختلاف 25 درصدی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه این موضوع باعث بی انگیزگی کادر پرستاری و ترک شغل آنان شده است، افزود: بیشترین نامه ها و شکواییه هایی که به سازمان نظام پرستاری ارسال می شود در همین زمینه است.

شریفی مقدم اظهار کرد: در تهران و دیگر شهرها شاهد ترک شغل و انصراف پرستاران هستیم. به گونه ای که پرستاران بخش دولتی ترجیح می دهند در بیمارستانهای خصوصی مشغول به کار شوند زیرا حقوق 350 هزار تومان برای پرستار کارشناس با توجه به شرایط سخت محیط کار، شبکاری، چند شیفت کار کردن، مواجهه با انواع بیماریهای پرخطر و همچنین مواجهه با تهدیدهای کلامی و فیزیکی از سوی بیمار و همراهان مقرون به صرفه نیست.

وی تأکید کرد: بررسیهای ما نشان می دهد که هم اکنون حقوق پرستاران حدود 20 درصد از معلمان پایین تر است این در حالی است که پرستاران 44 ساعت در هفته کار می کنند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به استنادات و شواهد موجود در این زمینه افزود: مقایسه بین حکم یک پرستار و یک معلم که به لحاظ مدرک تحصیلی، طبقه شغلی نشان می دهد دریافتی معلم 450 هزار تومان است. در حالی که پرستار با وجود سابقه بیشتر و تمام فوق العاده ها، نوبت کاری و... فقط 380 هزار تومان دریافت می کند که ناشی از اختلاف در تفاوت تطبیق است.

وی اظهار کرد: زمانی که پرستار ما مشاهده می کند به صرف استخدام در سال 88 از حقوق پایین تر نسبت به همکاران خود برخوردار است زمینه نارضایتی در او به وجود می آید.

شریفی مقدم تصریح کرد: پیگیریهای سازمان نظام پرستاری از مجاری قانونی انجام شده و تمام مکاتبات و اعتراض های پرستاران نیز به وزارت بهداشت منعکس شده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که وزارت بهداشت نیز به رفع این مسئله اذعان دارد در تلاش هستیم با تشکیل جلسه با معاونت نیروی انسانی رئیس جمهوری و مسئولان وزارت بهداشت این مشکل را به نحوی برطرف کنیم.