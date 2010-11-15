به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیش از 80 کتابخانه، 230 هزار عضو فعال و بیشتر از 1/400/000 منبع اطلاعاتی شامل کتاب، مجله، لوح فشرده و ... به عنوان یکی از شبکه‌های فرهنگی شهر تهران مطرح است ولی پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های سازمان و حجم منابع ضرورت ایجاد طرح "شبکه‌سازی کتابخانه‌ها" را ایجاد کرده است.

از جمله اهداف و مزایای این طرح امکان ارتباط Online بین کتابخانه‌های سازمان، عضویت فراگیر و امکان استفاده از تمامی کتابخانه‌های سازمان توسط اعضا، امکان ارسال Email و SMS، اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI)، ایجاد قابلیت اشتراک‌گذاری کتاب‌ها و منابع اطلاعاتی، به حداقل رساندن مشکلات سازماندهی اطلاعات، مدیریت به روز داده ها و اطلاعات آماری، مدیریت هوشمند اطلاعات کتابخانه ای، کاهش تصدی‌گری ستادی و افزایش نظارت مبتنی بر اطلاعات محتوا محور، ارائه خدمات جانبی مانند فروش کتاب، مقاله و مبادله کتاب، دسترسی کاربران عضو و غیر عضو به فهرست مدارک و موجودی کتابخانه ها از طریق اینترنت و ... است.

در این طرح علاوه بر پورتال مرکزی که در آن می توان به فهرست منابع کتابخانه‌های سازمان دسترسی پیدا کرد، برای هر کتابخانه پورتال اختصاصی با امکانات ویژه آن کتابخانه طراحی می شود.

کتابخانه های سازمان در حال حاضر به صورت مجزا به سرویس دهی و ارائه خدمات به کاربران مشغول هستند. در شیوه فعلی کاربران تنها با مراجعه به فضای فیزیکی هر کتابخانه می توانند به فهرست و موجودی منابع دسترسی داشته و از آن استفاده کنند که با راه اندازی طرح "شبکه سازی کتابخانه ها" نه تنها اعضای کتابخانه ها بلکه مراجعه کنندگان غیر عضو نیز از طریق اینترنت می توانند به فهرست منابع کلیه کتابخانه های سازمان دسترسی داشته باشند.

این طرح با گردآوری اطلاعات منابع تمامی کتابخانه ها برای انتقال به نرم افزار جدید، بازبینی و تایید اطلاعات منتقل شده توسط کتابخانه‌ها برای تایید، گردآوری اطلاعات اعضای کتابخانه‌ها برای انتقال به نرم افزار جدید، عملیاتی شدن نرم افزار در کتابخانه‌ها و راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال سازمان همراه بوده است.