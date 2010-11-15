همایش ملی "دانشجو، نظم و امنیت" در استان مرکزی برگزار می شود

سرگرد سید احمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این همایش با هدف تغییر رویکرد نیروی انتظامی در چند سال گذشته و شعار پلیس جامعه محور و توجه به جلب مشارکت آحاد مردم در بحث برقراری امنیت و تاکید مقام معظم رهبری به امر تحقیق و پژوهش برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت 27 بهمن سال جاری برگزار می شود، افزود: این استان به مدت سه سال به عنوان قطب دانشجویی تعیین شده که این مهم برگزاری همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت را طلب می کرد.

دبیر همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت با بیان اینکه فراخوان مقالات این همایش از ابتدای مهر سال جاری آغاز شده اضافه کرد: دانشجویان و علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند مقالات خود را تا پایان آذر سال جاری به دبیرخانه این همایش به آدرس پستی TLC_rsch@police.ir ارسال کنند.

سرگرد خسروی گفت: این همایش با موضوعات دانشجو، ارزش ها و امنیت اجتماعی، دانشجو، جنگ نرم و بصیرت دینی، دانشجو، انتظام ملی و امنیت پایدار، نقش متقابل دانشجو و نظم و امنیت، دانشجو، فرهنگ دینی و تعمیق عفاف، دانشجو، پشتیبانی علمی از نظم و امنیت و دانشجو، اعتماد اجتماعی و امنیت آرمانی برگزار می شود.

دبیر همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت افزود: بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا و تایید فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهره گیری بهینه از دستاوردهای علمی در ناجا، استان های کشور با توجه به ظرفیت های خاص جغرافیایی، صنعتی و علمی و شرایط بومی هر استان، حوزه بندی مطالعاتی شد.