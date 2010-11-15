کتابخوانی ایرانیان در حد صفر است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیتالله سید یوسف طباطباینژاد یکشنبه شب در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب در مجتمع فرشچیان با بیان اینکه در روایات بسیاری از سوی ائمه اطهار (ع) به امر نوشتن تاکید شده افزود: مومن هیچگاه مطلب مضری را نمینویسد و هر دانستنی که به روی کاغذ ثبت نشود ضایل خواهد شد.
وی مشکل اصلی جامعه کنونی را فرهنگ کتابخوانی دانست و تصریح کرد: کتابخوانی در جامعه به خوبی فرهنگ سازی نشده و در حال حاضر جامعه برای ساندویچ بیشتر از کتاب ارزش قائل است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان رفع مشکل کنونی کتاب را در گسترش علاقهمندی به علم در میان مردم جامعه دانست و بیان داشت: در زمینه کتاب تبلیغ خوبی نشده چنانچه بسیاری از کتب دینی و تفاسیر در انباری در یک منزل روستایی با وجود نم و رطوبت در حال از بین رفتن بود.
باید برای کسانی که کسب سواد را برای کسب حقوق میدانند غصه خورد
امام جمعه اصفهان فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ضعیف و در حد صفر دانست و گفت: بسیاری کسب سواد را تنها برای کسب حقوق و آن را یک حرفه میدانند و باید برای کسانی که این فکر را میکنند غصه خورد و این معنای فرهنگ دوستی و علم دوستی نیست.
طباطبایینژاد با بیان اینکه سوادآموزی و کسب علم باید در مسیر علم صرف شود، گفت: علم باید در مسائلی که فکر را ارتقا میدهد صرف شود.
وی با بیان اینکه فرهنگ کتابخوانی در حوزههای علمیه با مکانهای دیگر قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: فرهنگ یادگیری در حوزههای علمیه حاکم است.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه در اسلام مسئله کتابت، مطالعه و فرهنگ مکتوب سفارش شده، بیان داشت: در بسیاری از کشورها به این فرهنگ بیشتر از ما عمل میکنند و باید در این ارتباط همه افراد به ویژه بانوان فرصتی را برای مطالعه در نظر بگیرند.
طباطبایینژاد با اشاره به سخن شهید مطهری و اینکه مغز آدمی مانند کتابخانه است، خاطرنشان کرد: نباید مطالب را به صورت متفرقه در مغز خود جای دهیم و باید در زمینه مطالعه به صورت تخصصی عمل کرد.
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