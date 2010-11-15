مهدی کامرانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو با بیان این مطلب افزود: دست ما برای فیلیپینی‌ها رو شده است. طی چند سال گذشته تیم‌های ملی ایران و فیلیپین و باشگاه‌های دو کشور بارها باهم روبه‌رو شده‌اند که همین مسئله باعث شده فیلیپینی‌ها از ترکیب تیم ایران و تک تک بازیکنان تیم کشورمان شناخت کافی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه این شناخت متقابل است و ایرانی‌ها نیز با شرایط تیم فیلپین به خوبی آشنا هستند، افزود: شناخت ما هم کمتر از تیم فیلیپین نیست و به خوبی بازیکنان این تیم را می شناسیم.

کامرانی که در غیاب صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم بسکتبال ایران در بازیهای آسیایی خواهد بود، خاطر نشان کرد: مهمترین موضوع حضور "رایکو ترومن" در تیم فیلیپین است. همانطور که می دانید ما با این مربی صربستانی به عنوان قهرمانی آسیا رسیده و به المپیک رفتیم. ترومن به خوبی با شرایط تیم ایران و بازیکنان تیم ما آشناست و این یک پوئن بزرگ برای فیلیپینی‌هاست. با اوصاف ما برای برد به مصاف فیلیپین می‌رویم و نهایت تلاش خود را برای پیروزی در این بازی به کار می بندیم.

وی در خاتمه از انگیزه‌های خود و هم تیمی‌هایش برای حضوری قدرتمند در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی یاد کرد و گفت: ما بازی به بازی پیش می‌رویم و در هر بازی هدفی خاص را تعیین کرده و برای دستیابی به آن تلاش می‌کنیم. فعلا هدف ما برد و برتری مقابل فیلیپین است و پس از آن اهدافی جدید برای خود تعیین می کنیم که در نهایت به کسب مدال در بازی‌های آسیایی منجر خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال کشورمان نخستین دیدار در چارچوب بازی‌های آسیایی گوانگجو را فردا سه شنبه مقابل تیم ملی فیلیپین برگزار می‌کند.