تیم ملی والیبال به سومین پیروزی دست یافت/ عبور سخت از سد عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و عربستان در چارچوب روز سوم شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی امروز دوشنبه برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 20) و (27 بر25 ) حریف خود را شکست داد.

شاگردان حسین معدنی در شرایطی صاحب این پیروزی شدند که رقابتی نزدیک با بازیکنان عربستان داشتند و حتی در دقایقی از بازی از آنها عقب افتادند. جدال ایران و عربستان در بیشتر دقایق گیم سوم مساوی پیش رفت.

این سومین پیروزی متوالی تیم ملی والیبال در این دوره از بازی‌های آسیایی بود. پیش از والیبالیست‌های کشورمان تیم‌های مغولستان و ترکمنستان را شکست داده بودند.