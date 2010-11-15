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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیم ملی والیبال به سومین پیروزی دست یافت/ عبور سخت از سد عربستان

تیم ملی والیبال به سومین پیروزی دست یافت/ عبور سخت از سد عربستان

تیم ملی والیبال کشورمان با غلبه بر عربستان سومین پیروزی متوالی خود در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی را به دست آورد.

به گزارش  خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و عربستان در چارچوب روز سوم شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی امروز دوشنبه برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 20) و (27 بر25 ) حریف خود را شکست داد.

شاگردان حسین معدنی در  شرایطی صاحب این پیروزی شدند که  رقابتی نزدیک با بازیکنان عربستان داشتند و حتی در دقایقی از بازی از آنها عقب افتادند. جدال ایران و عربستان در بیشتر دقایق گیم سوم مساوی پیش رفت.

این سومین پیروزی متوالی تیم ملی والیبال در این دوره از بازی‌های آسیایی  بود. پیش از والیبالیست‌های کشورمان تیم‌های مغولستان و ترکمنستان را شکست داده بودند.

کد مطلب 1192138

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