ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این طرح در روستای شهرک از توابع رودبار الموت انجام شده و در این اراضی گندم از ارقام سرداری، سیاه داس و محلی کشت شده و پیش‌بینی می‌شود در هر هکتار بیش از یک تن محصول برداشت شود.

رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی رودبار الموت اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 450 هکتار اراضی دیم و 150 هکتار اراضی آبی در این روستا وجود دارد.

وی یادآور شد: توزیع بذر یارانه‌ای و ارائه خدمات فنی و کارشناسی از جمله اقدامات این مرکز به بهره‌برداران این روستا بوده است.

چگینی در ادامه با اشاره به گل‌دهی درختان میوه منطقه رودبار الموت تصریح کرد: در سال زراعی جاری تا اسفند ماه بیش از 232 میلی‌متر بارندگی در این بخش به ثبت رسیده که این میزان نسبت به سال گذشته 25 میلی‌متر بیشتر بوده است.

وی عنوان داشت: البته بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال 85 ـ 86 که 576 میلی‌متر بوده بیش از 240 میلی‌متر کاهش داشته است.

چگینی یادآور شد: در حال حاضر شش هزار و 611 هکتار باغ و چهارهزار و 496 هکتار اراضی زراعی در این بخش وجود دارد که عمده محصولات تولیدی این بخش بادام، گردو، گیلاس، آلبالو، هلو، شلیل، زردآلو، فندق، گندم و جو، لوبیا، عدس، یونجه و نخود است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از سطح 700 هکتار شالیزارهای این بخش سالانه بیش از دو هزار 800 تن شلتوک برداشت می‌شود.

چگینی افزود: در توسعه روش‌های آبیاری نوین در سطح 35 هکتار از باغات این بخش روش آبیاری قطره‌ای و دو هزار متر به روش آبیاری بارانی به صورت الگویی اجرا شده است.

بخش رودبار الموت در 85 کیلومتری شمال شرق قزوین دارای 88 روستا با 15 هزار و 170 نفر بهره‌ بردار است.