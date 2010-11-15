بوکسورهای ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، بر اساس قرعه کشی صورت گرفته صبح امروز، مسعود ریگی در وزن منهای ۴۹ کیلوگرم با نماینده پاکستان، عمران اکبری در وزن منهای ۵۶ با نماینده ماکائو، فروتن گل آرا در وزن منهای ۶۰ با نپال، هومن کرمی دروزن منهای ۶۴ با عربستان، در وزن منهای ۶۹ مرتضی سپهوند با نماینده کویت، محمد ستار پور در وزن ۷۵ با نماینده پاکستان، احسان روز بهانی در وزن منهای ۸۱ با اردن، علی مظاهری در وزن منهای ۹۱ با نماینده ازبک و روح الله حسینی نیز در وزن به علاوه۹۱ کیلو گرم با حریفی از پاکستان رو به رو خواهد شد.



افغانستان، بنگلادش، بوتان، کامبوج، چین، کره شمالی، هند، اندونزی ،ایران، عراق، ژاپن ،اردن، قزاقستان کره جنوبی ،کویت(زیر پرچم IOC)،لائوس، لبنان، ماکائو، قطر، عربستان، سریلانکا ،سوریه ،چین تایپه ،مالزی ،مغولستان، نپال ،پاکستان، فلسطین ،تاجیکستان ،تایلند، تیمور شرقی ، ترکمنستان ،امارات، اcبکستان و ویتنام کشورهایی هستند که در رقابت های بوکس حضور دارند. در این رقابت ها ۲۲۰ مشتزن حضور دارند.