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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

سکانس باقیمانده فیلم "ملاقات" فیلمبرداری می‌شود

سکانس باقیمانده فیلم "ملاقات" فیلمبرداری می‌شود

سکانس باقیمانده اپیزود "ملاقات" عباس رافعی از فیلم سه اپیزودی "ملاقات"، که بواسطه شکسته شدن پای مهدی فقیه به تاخیر افتاده بود، روز گذشته در ساختمانی واقع در خیابان ستارخان فیملبرداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سکانس مهدی فقیه، رابعه اسکوئی و سیاوش قاسمی جلو دوربین حسن کریمی قرار گرفتند.
 با اضافه شدن این سکانس به مجموعه تدوین شده قبلی ، تدوین کل فیلم ملاقات به پایان خواهد رسید. ضمن اینکه رحیمه شجاعی مشغول صداگذاری فیلم در استودیو اندیشه است.
 
اپیزود "ملاقات" نوشته محمود خدا کریم است و حکایت غسال و گورگنی را روایت می‌کند که در تلاش برای ملاقات با یکی از مسئولان هستند. ملاقات میسر نمی‌شود تا این که خود مسئول به ملاقات آنها می‌آید، اما در غسالخانه...  
کد مطلب 1192142

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