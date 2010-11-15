به گزارش خبرگزاری مهر، در این سکانس مهدی فقیه، رابعه اسکوئی و سیاوش قاسمی جلو دوربین حسن کریمی قرار گرفتند.
با اضافه شدن این سکانس به مجموعه تدوین شده قبلی ، تدوین کل فیلم ملاقات به پایان خواهد رسید. ضمن اینکه رحیمه شجاعی مشغول صداگذاری فیلم در استودیو اندیشه است.
با اضافه شدن این سکانس به مجموعه تدوین شده قبلی ، تدوین کل فیلم ملاقات به پایان خواهد رسید. ضمن اینکه رحیمه شجاعی مشغول صداگذاری فیلم در استودیو اندیشه است.
اپیزود "ملاقات" نوشته محمود خدا کریم است و حکایت غسال و گورگنی را روایت میکند که در تلاش برای ملاقات با یکی از مسئولان هستند. ملاقات میسر نمیشود تا این که خود مسئول به ملاقات آنها میآید، اما در غسالخانه...
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